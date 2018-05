Maradona | ' Sarri? Un signore | mi diede una lezione di umiltà'

Sarri da 10 - squadra da 10 - tifosi da 10 : questo Napoli come ai tempi di Maradona : Spettacolo Napoli, dominio Napoli, Napoli da sogno. Partita strepitosa per la squadra azzurra, non ci sono più aggettivi per definire la squadra di Maurizio Sarri che incanta in Italia e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto, il campionato è ancora lungo ma i segnali portano a far pensare ad un Napoli Tricolare al termine della stagione. I punti di vantaggio sulla Juventus sono adesso 4, la squadra di Allegri deve recuperare ...