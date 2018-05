Maltempo Sardegna | dopo i nubifragi | inizia la conta dei danni

Maltempo : conta dei danni in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 6 MAG - Dopo le incessanti piogge che hanno provocato in varie zone della Sardegna allagamenti, frane sulle strade con conseguenti chiusure al traffico, si fa la conta dei danni, ...

Maltempo Sardegna : ancora disagi per le forti piogge a Nuoro - strade chiuse : In provincia di Nuoro proseguono i disagi per la popolazione, causati dalle piogge delle scorse ore. L’ultimo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tonara (NU) è stato ad Austis dove il torrente Cabutzia è esondato nelle campagne circostanti, causando la chiusura delle strade comunali di Berridoghe’, Sant’Antonio e Funtanamorta. Sul posto i Carabinieri di Teti, una squadra dei Vigili del fuoco e mezzi del comune per la ...

Maltempo Sardegna : la Protezione Civile monitora il territorio - occhi puntati su Bosa : Continuerà per tutta la notte il presidio della Protezione Civile sugli eventi del Maltempo che sta interessando la Sardegna, maggiormente l’Oristanese e le zone limitrofe, con fenomeni isolati nel resto dell’Isola. Donatella Spano, assessore delegato alla Protezione Civile regionale, si è recata a Bosa con il direttore regionale della Protezione Civile, Graziano Nudda, e il direttore generale di Forestas, Antonio Casula, per ...

In Sardegna resta alta l'attenzione per il Maltempo : Ancora emergenza a causa del maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l'allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel ...

Maltempo Sardegna - emergenza a Bosa : esonda il canale - acqua a mezzo metro : emergenza a Bosa, sulla costa centro-occidentale della Sardegna, per l’esondazione, nel pomeriggio, del canale che proviene dalle colline di Montresta. Tutto il centro della cittadina della Planargia e la zona di Terridi si sono allagati. L’acqua ha invaso molte abitazioni private e locali commerciali e in alcuni punti ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Il sindaco Luigi Mastino sta coordinando in prima persona gli interventi di ...

Allerta meteo Sardegna : ancora Maltempo - codice giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani, domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna: ...

Sardegna in ginocchio per il Maltempo : resta l'allerta - frane e allagamenti : Continua a essere critica la situazione maltempo in Sardegna . Dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l'isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne la ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti : Maltempo, ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti Le piogge non danno tregua sull’isola dove per il quinto giorno consecutivo resta l’allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Oristano. Prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo rimarranno instabili anche nelle prossime ore. ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti - : Le piogge non danno tregua sull'isola dove per il quinto giorno consecutivo resta l'allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Oristano. Prevista qualche schiarita ma le condizioni ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna : allagamenti e frane - strade chiuse a Oristano : ancora emergenza a causa del Maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l’allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel Sulcis-Iglesiente e in Planargia. Oggi è prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo si mantengono instabili. Nell’Oristanese piena notte si è abbattuto un violento acquazzone, con conseguenti allagamenti, frane e aziende e ...

Maltempo Sardegna : permane l’allerta arancione : Nottata tranquilla in Sardegna dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l’isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne. “Quanto ai danni – spiega la Regione con una nota – si farà successivamente riferimento alla legge 28 ma ora pensiamo all’emergenza” e invita a tenere alta l’attenzione ancora per oggi. Due le zone particolarmente colpite: ...

Maltempo Sardegna : la Protezione Civile lavora a pieno regime : “La Protezione Civile della Sardegna sta lavorando a pieno regime per risolvere i disagi provocati dal Maltempo e gestire le emergenze. Continua il monitoraggio meteorologico che prevede ancora situazioni di instabilità per le prossime ore”. Lo comunica la Regione Sardegna in merito ai fenomeni meteorici verificatisi nell’Isola in queste ultime 72 ore. L’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Arpas prevede per le ...

Maltempo in Sardegna - pioggia e allagamenti nel Sulcis : Maltempo in Sardegna, pioggia e allagamenti nel Sulcis Il ciclone Mediterraneo non dà tregua all’isola dove piove ancora. Prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l'allerta della Protezione civile regionale. Esondato un torrente a Fluminimaggiore - LE FOTO Parole chiave: ...

Maltempo in Sardegna - pioggia e allagamenti nel Sulcis - : Il ciclone Mediterraneo non dà tregua all'isola dove piove ancora. Prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l'allerta della Protezione civile regionale. Esondato un torrente a Fluminimaggiore ...