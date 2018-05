Maltempo | Regione Sardegna | “Non abbassare la guardia | ancora piogge”

Maltempo Basilicata : dalla Regione 6 milioni per i danni della neve di gennaio : La Regione Basilicata metterà a disposizione sei milioni di euro per i danni causati dalle nevicate e dal gelo dello scorso gennaio: lo ha reso noto l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Braia, precisando che si tratta di “un’operazione resa possibile perché abbiamo per tempo programmato e previsto la misura 5.2 del Psr 2014-2020, e la Basilicata è tra le poche regioni d’Italia ad averla messa in campo e che ...

Maltempo - torna l’autunno : Sardegna la regione più colpita dalla pioggia incessante : Dopo i primi assaggi d’estate, torna il Maltempo su gran parte dell’Italia, con la Sardegna nell’occhio del ciclone tra piogge incessanti, temporali e vento, e crollo delle temperature in Valtellina: 20 gradi in meno, dai 30-32 dei giorni scorsi ai 12 di mercoledì. ...

Maltempo. regione allerta meteo da oggi pomeriggio e per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio e per le successive 24-36 ore”. Lo comunica in una nota la regione ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 80.000 euro pe la frana a Mezzanego : Uno stanziamento straordinario di 80.000 euro per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada provinciale 42 di Romaggi al chilometro 20+300, in Val Cichero, franato la scorsa settimana per le abbondanti piogge e che ha comportato la temporanea interruzione al traffico. È quanto assicurato dall’assessore alla Difesa del suolo della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, questa mattina durante il sopralluogo effettuato assieme ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione i fondi per gli interventi a Maratea : La Regione Basilicata inserira’ “nel proprio bilancio, in corso di approvazione entro questo mese, le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza” di uno dei muri di sostegno della sede dell’Ufficio circondariale marittimo a Maratea (Potenza) dopo i danni causati dalla mareggiata del mese scorso: e’ uno dei punti emersi nel corso di una riunione che si e’ svolta in ...

Maltempo Calabria - la Regione : “Operativo un gruppo di lavoro sui danni delle mareggiate” : “E’ operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate che hanno investito il 21 marzo scorso le coste tirreniche del cosentino e del catanzarese”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Lo scopo del gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno – prosegue il comunicato ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Maltempo - gravi danni nelle Marche : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche. E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo : la Regione Marche chiede lo stato di emergenza : Il presidente Luca Ceriscioli, con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Angelo Borrelli, ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione Marche, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio, con “notevoli danni“. “Criticita’ che a partire dal pomeriggio del 23 febbraio 2018 stanno creando ...

Maltempo Calabria : mareggiate su Tirreno - la Regione chiede lo stato di calamità : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha convocato una riunione urgente della Giunta per una prima valutazione sulla grave situazione determinatasi in alcuni Comuni a seguito delle eccezionali mareggiate che in queste ore hanno interessato la costa tirrenica. È stata anche costituita una unità di crisi per seguire costantemente l’evolversi della situazione e per mettere in contatto i Comuni interessati con una commissione, ...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Maltempo - emergenza frane : la Regione Toscana attiva su cinque fronti : La Regione Toscana è attiva sui siti dove si sono verificati danni a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni. In particolare – si legge in una nota – ci sono già stati interventi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un inizio di cedimento dell’argine dell’invaso Scandri, a Bientina (Pisa) per il cedimento dell’argine del Padule ed a Careggine (Lucca) a seguito della caduta massi di grosse dimensioni ...

Maltempo Marche : “La Regione valuti la richiesta dello stato di emergenza” : Valutare la possibilità da parte della Regione di richiedere lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per reperire le risorse per la manutenzione straordinaria di tutta la rete viaria marchigiana, dopo il Maltempo, neve e forti piogge, abbattutosi sulle Marche nelle ultime settimane di febbraio. Lo chiede il consigliere regionale Enzo Giancarli (Pd), in un’interrogazione che arriverà domani in aula. “L’ultima ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...