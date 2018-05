Ma ora Di Maio accetta i voti di Berlusconi?

M5s - fallito il moderato Di Maio ora i grillini tornano "populisti" Riecco l'antieuropeismo e i toni duri : All'indomani del 4 marzo e della "vittoria" (relativa), il movimento populista italiano per eccellenza si era tramutato in una nuova Democrazia Cristiana con l'andreottiano (si parva licet) front-man Luigi Di Maio. Grisaglia, toni pacati, sorrisi di circostanza, aperture invereconde a chiunque fra cui il nemico di sempre, il Segui su affaritaliani.it

Il pressing di Salvini su Di Maio - per ora - non ha effetto : Andare al voto e farlo presto. Non sembra fare breccia, per ora, il pressing della Lega sul Movimento 5 Stelle e sulla possibilità di un governo a tempo, lanciata dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Non c'è alcun semaforo verde, ma non manca qualche pentastellato che si augura uno spiraglio. Per i pentastellati ormai è difficile fidarsi "Dopo 60 giorni in cui si è tentato tutto il ...

Sondaggi politici 5 maggio : Di Maio e Salvini crescono ancora Video : Dopo due mesi e un giorno dalle Elezioni politiche del 4 marzo, e a due settimane dall’ultimo rilevamento statistico effettuato, Nando Pagnoncelli pubblica oggi, 5 maggio, sul Corriere della Sera, gli ultimi Sondaggi politici [Video] relativi alle intenzioni di voto degli italiani rispetto alle diverse forze politiche. ancora una volta il M5S si conferma al primo posto, in leggera salita rispetto ai risultati ottenuti nelle urne di marzo. Più ...

Luigi Di Maio - Giacinto Della Cananea lo manda a quel paese : 'Ecco cosa serve ora all'Italia' : L'isolamento di Luigi Di Maio passa anche dai nomi illustri che il grillino ha scelto per il comitato di esperti chiamati a valutare le compatibilità tra i programmi dei partiti. Tra questi spicca il ...

L'ombra di Di Battista su Di Maio : "Candidarmi ancora? Vedremo" : Di Battista torna in campo e mette in ombra Di Maio? L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera che di fatto svela un retroscena che riguarda da vicino l'ex parlamentare 5 Stelle. A chi gli chiede ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Governo di scopo coi 5S - la verità Il cerino ora nelle mani di Di Maio Un'altra apertura della Lega. Inside : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle...

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini, che sui social nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [Video]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

Salvini e Di Maio - sale la tensione Il leghista ora minaccia querela Illazioni su soldi e ricatti alla Lega : Salvini tuttavia non chiude al dialogo, e in questo dimostra una vera pazienza democristiana, superiore a quella di un Luigi Di Maio ormai in cristi isterica, che vede complotti e macchinazione ovunque

Di Maio : «ora in piazza e in tv - ci vogliono sabotare» : E spiega a suo modo il perché abbia tenuto in piedi la politica dei due forni: «Avevamo creduto che i partiti, con tutte le batoste che hanno preso in questi anni, avessero imparato la lezione e ...

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Salvini a Euroflora risponde a Di Maio : : Il responsabile del Carroccio in visita a Genova reagisce dopo i riferimenti ai problemi finanziari e giudiziari della Lega