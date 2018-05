“Ma è mostruoso” Da un po’ di tempo ingrassava a dismisura e la sua pancia era sempre

caffeinamagazine

(Di domenica 6 maggio 2018) Se non fosse tutto stato documentato accuratamente, sarebbe veramente difficile credere a quello che è accaduto a una 38enne americana del Connecticut. Tutto è iniziato nel novembre del 2017, quando il peso della donna è iniziato a salire vertiginosamente di quasi cinque chilogrammi a settimana. Il suo medico ha richiesto immediatamente una tomografia computerizzata (TC), e dopo aver capito l’entità della malattia ha contattato il collega Vaagn Andikyan, un oncologo specializzato in ginecologia del WCHN e docente presso l’Università del Vermont. Alla donna è stato infatti rimosso tumore record di 60 chilogrammi e con un diametro di quasi un metro (90 centimetri). Oltre all’enorme massa tumorale, sviluppatasi nell’ovaia sinistra, i medici hanno dovuto asportare anche quasi 3 chilogrammi di tessuto addominale e una grande quantità di pelle in eccesso, ...