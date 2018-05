Lutto per Bianca Atzei | il commovente annuncio su Instagram

Lutto a Roseto. La pallavolista Francesca Prosperi muore di tumore a 17 anni : E’ morta di tumore a soli 17 anni Francesca Prosperi. Quasi due anni di lotta contro un male incurabile che l’ha

Rugby italiano in Lutto : morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...

Farmaceutica - Lutto per Dompè/ È morto l'ad Eugenio Aringhieri : Farmaceutica Dompè, è morto Eugenio Aringhieri amministratore delegato della società. Negli ultimi anni aveva ricevuto diversi riconoscimenti.

Capri in Lutto per l'addio a Vittoria Scialapopolo : Capri - Capri si è svegliata a lutto per i funerali di Vittoria Spataro, tra i personaggi storici della famiglia Scialapopolo. Il papà Costanzo Spataro nel 1925 creò il gruppo folkloristico ...

Netro : Cade dalle scale e perde la vita - Biellese in Lutto per Margherita Mania : Un tragico incidente che si è rivelato fatale. Ieri, 29 aprile, Margherita Mania si è spenta all'Ospedale di Ponderano dopo essere caduta dalle scale qualche giorno prima, mentre si trovava nella sua ...

Roma : proclamato Lutto cittadino per funerali Pamela Mastropietro : Raggi: lutto cittadino nel giorno della celebrazione Roma – I funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza massacrata tre mesi fa a Macerata, si svolgeranno a Roma il prossimo 5 maggio. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha indetto il lutto cittadino. La ragazza era scappata dalla comunità Pars di Corridoni, e dopo avere assunto una dose di eroina è stata stordita, violentata e uccisa con due coltellate al fegato. Il corpo è stato poi ...

“È morta”. Gravissimo Lutto per Massimo Bossetti. Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio - il carpentiere di Mapello ha saputo la notizia in carcere : Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, oggi Massimo Giuseppe Bossetti affronta un grave lutto. Il carpentiere di Mapello ha infatti perso la madre, Ester Arzuffi morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro. La donna aveva settanta anni e viveva nella provincia di Bergamo a Terno d’Isola. secondo quanto riportato dalla trasmissione Quarto grado, Bossetti negli scorsi giorni avrebbe avuto un ...

Lutto per Bossetti - in carcere per l’omicidio di Yara : è morta la madre Ester Arzuffi : Ester Arzuffi ha sostenuto fino alla fine l’innocenza di suo figlio, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Malata da tempo, era ricoverata in ospedale a Ponte San Pietro, nella provincia di Bergamo.Continua a leggere

Pietro Marzotto : in fiera con gli operai - in auto con i sindacati. Il ricordo dei dipendenti. Lutto cittadino e messa il 2 maggio : VICENZA «Il braccio di ferro sui nuovi orari di lavoro degli operai durò quarantotto ore filate. Il conte non voleva darci soddisfazione, voleva inserire un vincolo sulla produttività: alle 5 del ...

Alfie : Fontana (Lega) - oggi è giornata di Lutto per Europa : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “oggi è una giornata di lutto per tutta l’Europa che, dopo la morte di Alfie, deve interrogarsi con urgenza sulla pericolosa direzione che sta prendendo”. Così il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega).“Se vacilla la tenuta dei fondamenti su cui la nostra civiltà è nata – quali la cura e la difesa della vita – vacilla la nostra stessa civiltà. Che Alfie possa ...

Morto a 5 anni schiacciato dal trattore. Due paesi in Lutto per Guglielmo - indagato il papà : Il dramma del piccolo Guglielmo ha sconvolto due paesini, due comunità: della tragedia di Guglielmo Gobbi , il bambino di 5 anni Morto schiacciato dal trattore guidato dal papà ieri pomeriggio, si ...

Pauley Perrette in Lutto per l’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 : “Sono triste - piango ogni giorno” : L'addio a Abby Sciuto in NCIS 15 sarà un momento molto emotivo e ricco di pathos per il pubblico del procedural, che dovrà salutare il personaggio cui è ormai affezionato sin dalla prima stagione, ma anche per Pauley Perrette sarà molto dura dire addio al suo ruolo ormai storico. Dopo aver interpretato la scienziata forense nel legal drama della CBS dal 2003, l'attrice lascerà il cast per cercare nuove opportunità professionali. E ...

Grave Lutto per il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa : I funerali della signora Giuseppa Cambiolo si terranno giorno 26 a Caltagirone, nella chiesa della Sacra Famiglia