Lupus | malattia invalidante | ricorre il 10 maggio la giornata mondiale

: #gfdonne Malattia al femminile invalidante, colpite 5 milioni di persone nel mondo - gfdonne : #gfdonne Malattia al femminile invalidante, colpite 5 milioni di persone nel mondo - matteornati : Il 10 maggio si celebra la giornata mondiale del Lupus: il World Lupus Day. Il lupus è una malattia autoimmune cron… - raffa_ferretti : Lupus: scoperto il batterio intestinale che provoca la malattia autoimmune - IxR -

(Di domenica 6 maggio 2018) Il 10 diladi unachiamata ''. Lacronica autoimmune è poco conosciuta, ma nel 2016 la cantante e attrice Selena Gomez rivelò di essere affetta da questo tipo di patologia ed i riflettori sulla problematica si accesero. Lo slogan scelto in onore della quindicesimadelè il seguente: 'Knows No Boundaries' cioè ilnon conosce confini.: ecco cosa è In molti sicuramente non avranno mai sentito parlare dellanominata, ma che colpisce più di 5 milioni di persone in tutto il mondo. Solo nel nostro paese italiano sono circa 60 mila coloro che ne sono colpiti e lar parte di essi sono di sesso femminile. Lapuò arrivare in qualsiasi momento e cambiare la vita di chi ne è affetto in maniera consistente. Gli studiosi non hanno ancora formulato alcuna cura ...