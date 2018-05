huffingtonpost

: RT @MPenikas: L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: premier terzo, ministri politici, i due leader fuori dal governo https://… - d73_alex : RT @MPenikas: L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: premier terzo, ministri politici, i due leader fuori dal governo https://… - dileguossi : RT @MPenikas: L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: premier terzo, ministri politici, i due leader fuori dal governo https://… - MPenikas : L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: premier terzo, ministri politici, i due leader fuori dal govern… -

(Di domenica 6 maggio 2018) "Va bene, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo.Disi sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica l'mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, occorre dare i contorni l'. Il capo politico 5 stelle mette sul piatto un suo passo di lato. Sì a un. Non un tecnico, ma un nome politico che sia un punto di caduta delle esigenze del Movimento 5 stelle e della Lega. Non fa nomi, non mette in campo ipotesi. Su RaiTre spiega che "è l'ultimo dei problemi se si tratta di un nome nostro o di uno loro". È un "sediamoci al tavolo a trattare". La war room stellata fa ...