Luigi precipita nei sondaggi ma non chiude alla Lega

(Di domenica 6 maggio 2018) Mentre ancora si annaspa nella vana ricerca di un premier, si scopre che il Movimento grillino ha un capo politico a rischio licenziamento. I segnali sono tanti. A iniziare dal gradimento degli elettori. L'Ipsos di Nando Pagnoncelli ha effettuato uno, pubblicato ieri dal Corriere della Sera, dal quale si evince che l'"uomo nuovo" non è più così gradito. Anzi. Prima del voto in Friuli-Venezia Giulia e in Molise Di Maio era il leader più apprezzato (con il 45%) davanti a Salvini e al premier Gentiloni. Adesso il podio è radicalmente mutato. Salvini domina salendo di un solo punto (da 43 a 44%). Di due punti sale Gentiloni (da 41 a 43%). L'unico a scendere è Di Maio. Il leader grillino è quasi in caduta libera. Passa dal 45 al 37%.Gli elettori, insomma, non gli perdonano il fiasco ottenuto dalle manovre dei due forni. La caduta nei consensi e il fallimento delle trattative per il ...