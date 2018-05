Luigi Favoloso | pesante attacco di Luxuria | «E' la casa del GF con CasaPound»

Patrizia Bonetti accusa Ricucci e parla dell’amore per Luigi Favoloso : Stefano Ricucci accusato da Patrizia Bonetti a Domenica Live Patrizia Bonetti ospite a Domenica Live ha parlato delle dichiarazioni choc fatte dal suo ex Stefano Ricucci e ha parlato del suo amore per Luigi Favoloso con il conseguenti avances di Mariana nei confronti dell’ex di Nina Moric. Il ricco imprenditore ha infatti affermato che l’ex gieffina è una ragazza mitomane, una baby killer che è alla ricerca disperata di farsi ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso come una furia litiga con tutti. Prima attacca Aida per una pizza - poi Danilo : “Sei una piccola m****” : “Politicamente io faccio parte di un movimento in cui una cosa del genere è impensabile. Lei ha fatto una delle cose più gravi che potesse fare. Se noi continuiamo a fare così con la pizza, chi ci mette l’ananas, chi quello che vuole, è possibile che il mio pronipote vedrà la pizza solo con la marmellata “. A parlare così è Luigi Favoloso che la scorsa notte ha di nuovo attaccato Aida, come se non bastassero gli altri episodi ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Grande Fratello 2018/ Caos nella casa - Luigi Favoloso scatena le polemiche : una strategia per rimanere? : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso continua a scatenare le polemiche nella casa. Dalla lite con Simone alle lacrime di Mariana: tutta una strategia per la nomination?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:15:00 GMT)

GF 2018 - è rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Luigi Favoloso incendia il GF 15 - “Danilo sei una m**da” : Luigi Favoloso è protagonista di un nuovo scoppio d’ira al GF 15. Questa volta il bersaglio è Danilo Aquino, che ai suoi occhi farebbe interventi senza senso e trascorrerebbe tutto il giorno a fare il moralizzatore agli altri. Luigi Favoloso non ha potuto fare a meno di scoppiare in urla e minacce, insulti frenati solo dal tentativo degli altri di riportare la discussione alla civilità. Ancora una volta a fomentare tutto, nemmeno a dirlo, ...

Grande Fratello 15 : rissa sfiorata tra Luigi Favoloso e Danilo Aquino : Luigi Favoloso e Danilo Aquino: il duro scontro nella casa del GF 15 Nella casa del Grande Fratello ci sono tanti dissapori tra i vari concorrenti che quotidianamente vengono mascherati con l’argomento principale: Aida. In serata i gieffini hanno ricevuto dal Grande Fratello la pizza e il vino, un modo per riportare l’armonia tra le mura di casa di Cinecittà, dopo le polemiche riguardo il cibo. L’armonia è durata poco perchè a ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso fa piangere Mariana : Luigi Favoloso e Mariana Falace discutono al GF 15 Dopo giorni e giorni di apparente tranquillità nella casa del Grande Fratello, poco fa è scoppiata una violenta lite, che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Luigi Favoloso ha discusso molto animatamente con l’inquilina Mariana Falace per via di un sugo. Difatti quest’ultima, dopo aver assaggiato la pasta al sugo preparata da Lucia Bramieri, ha ...

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : eliminato Luigi Favoloso? Video : La quarta puntata del Grande Fratello 2018 cambia giorno di programmazione su Canale 5 [Video]. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il reality show condotto da Barbara D'Urso lascera' ancora una volta la serata del lunedì per traslocare nuovamente al martedì, serata in cui era inizialmente prevista la messa in onda di tutte le puntate di questa quindicesima edizione del reality show Mediaset che sta ottenendo degli ottimi risultati ...

Brutta lite al GF15 : Simone contro Luigi Favoloso per la Pezzopane Video : Torniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci nuovamente del Grande Fratello e dei suoi concorrenti. Anche oggi infatti l'ultima edizione dello show ha attirato notevolmente l'attenzione dei social a causa di alcune presunte liti avvenute a telecamere spente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Polemiche e critiche Da qualche settimana a questa parte il Grande Fratello [Video] è diventato uno dei programmi ...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Simone Coccia e Luigi Favoloso? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : Su Leggo.it le ultime novità sul Grande Fratello. A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web...

Grande Fratello 15 - lite furibonda tra Luigi Favoloso e Simone Coccia : Difficile sapere la dinamica esatta di quanto accaduto al Grande Fratello tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta. Perché da questa edizione la diretta del reality non è ‘no stop’ come accadeva in passato. Quello che è certo è che tra i due c’è stata una lite furibonda: “Ieri era tutta colpa di Luigi… – ha raccontato lo stesso Coccia alla Nizar – Tu Aida ieri sera dormivi, lui ha offeso la mia ...