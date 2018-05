Luigi Di Maio | Faccio un passo indietro

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) Il leader del M5SDi, ospite a Mezz'ora in più su Rai3, conferma la propria disponibilità a fare unsulla premiership. "A Salvini dico: mettiamoci attorno a un tavolo e scegliamo insieme una personalità politica che possa rappresentare due forze politiche, Lega e M5S, che insieme rappresentano più della metà dell'elettorato". La condizione, però, resta la stessa: undel leader forzista Silvio Berlusconi. "L'idea è un contratto di governo M5S-Lega con un presidente del Consiglio condiviso. Oltre non si va. A questo punto la palla passa al centrodestra: decida cosa fare".Dilascia intendere che quella che oggi i giornali presentano come una novità assoluta - la propria disponibilità a rinunciare a Palazzo Chigi - era in realtà un'informazione già in possesso del ...