Luigi Di Maio chiude a Silvio Berlusconi | Anna Maria Bernini lo polverizza | ' Persona

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Antonio Socci - così Matteo Salvini si è mangiato Luigi Di Maio : C'è un rischio da molti evocato, ovvero che l'attuale crisi politica diventi addirittura una crisi istituzionale coinvolgendo la presidenza della Repubblica. Ma nessuno spiega come e perché può accadere. Invece è facile capirlo. Lo stallo fra i partiti diventa ...

Luigi Di Maio si autoumilia in diretta da Lucia Annunziata : 'Il tentato accordo col Pd m'è costato molto...' : Chi si aspettava qualche annuncio clamoroso a poche ore dall'ultima salita al Quirinale è rimasto deluso. Ma Luigi Di Maio , a 'In mezz'ora in più' su Raitre da Lucia Annunziata s'è tolto qualche ...

Luigi Di Maio : "Faccio un passo indietro" : Il leader del M5S Luigi Di Maio, ospite a Mezz'ora in più su Rai3, conferma la propria disponibilità a fare un passo indietro sulla premiership. "A Salvini dico: mettiamoci attorno a un tavolo e scegliamo insieme una personalità politica che possa rappresentare due forze politiche, Lega e M5S, che insieme rappresentano più della metà dell'elettorato". La condizione, però, resta la stessa: un passo ...

Luigi Di Maio - l'ultimo ricatto : che poltrona da ministro vuole per l'accordo con Salvini : La premiership, ormai è andata. A due mesi dalle elezioni politiche del 4 marzo, Luigi Di Maio ha capito , persino lui, che non sarà premier. Nè ora, nè forse mai. E così a Porta a Porta ha iniziato a ...

Alessandro Di Battista vuole far fuori Luigi Di Maio : 'Vedremo...'. Un terremoto nel M5s : Uno dei principali nemici, o oppositori, di Luigi Di Maio ? Ovvio, Alessandro Di Battista . Lo si dice da tempo: Dibba, il pasionario, contro Giggino, il dialogante. E ora, però, il livello della ...

Luigi Di Maio - Giacinto Della Cananea lo manda a quel paese : 'Ecco cosa serve ora all'Italia' : L'isolamento di Luigi Di Maio passa anche dai nomi illustri che il grillino ha scelto per il comitato di esperti chiamati a valutare le compatibilità tra i programmi dei partiti. Tra questi spicca il ...

Luigi Di Maio e Sergio Mattarella : il momento esatto in cui tra i due è finita malissimo : Ciao ciao Di Maio. Nell'incertezza che regna sovrana e tale sarà almeno fino a lunedì, una certezza c'è: Luigi Di Maio non sarà premier. Nè ora nè, forse, mai. Motivo? La frattura apparentemente ...

Alessandro Sallusti devasta Luigi Di Maio : 'Pollo - fesso - bambino. Sono bastati 60 giorni per...' : Alessandro Sallusti torna a cannoneggiare contro Luigi Di Maio : 'Prima, come un pollo, si è fatto cucinare a fuoco lento da Matteo Salvini che, ovviamente, non ha mai avuto intenzione di andare a ...

Sergio Mattarella - in Supernova il pensiero su M5s e Luigi Di Maio : 'Inadeguati' : Che cosa pensa, davvero, Sergio Mattarella del M5s e di Luigi Di Maio ? La risposta la si può trovare in un libro di cui si è parlato molto, Supernova , il volume scritto dai due grillini pentiti ...

Denis Verdini sulla morte politica di Luigi Di Maio : 'La roulette russa che lo ha ucciso politicamente' : Nelle premesse, Verdini scrive: 'Quella a cui stiamo assistendo, ormai, non è più solo una crisi politica, essendosi trasformata in una gigantesca roulette russa con la pistola, però, quasi tutta ...

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

Luigi Di Maio - il suicidio perfetto del grillino : quando e come vuole andare a votare : ... la colpa dello stallo che va avanti da ormai due mesi è naturalmente esterna alla sua persona, tacendo su veti e controveti imposti ora a questa ora a quell'altra forza politica.

Beppe Grillo violentissimo - spazza via Luigi Di Maio : 'Contro il M5s un colpo di stato. Referendum sull'euro' : Beppe Grillo spazza via mesi di silenzio sulla politica con una lunga intervista alla testata francese Putsch, ma soprattutto archivia definitivamente la stagione pacata e "governista" di Luigi Di Maio, sempre più isolato anche dal suo stesso Movimento.--Il comico ha riportato il M5s alle posizioni delle origini, quando battagliava senza freni contro l'euro e la "casta": "Tutti i trattati europei che sono stati firmati erano giusti, ma sono ...