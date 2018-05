Lotta salvezza | Cagliari | il calendario è durissimo Che volata con Spal | Chievo | Crotone

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che Lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che Lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Lotta salvezza girone A (oggi 38^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:42:00 GMT)

Serie A -3 : Juve scudetto con la Roma? In 6 per la Lotta salvezza Video : Il campionato di #Serie A non è mai stato aperto come quest'anno. A tre giornate dal termine infatti sono ben 15 le squadre ancora in lotta per il proprio obiettivo, segno che il torneo è stato davvero molto incerto. La lotta scudetto, con i tre gol rifilati dalla Fiorentina al Napoli [Video], si è forse chiusa ma non è detta l'ultima parola, mentre per gli altri obiettivi resta tutto ancora da vedere. Ecco i vari incroci che ci saranno nelle ...

Serie A - 35^ giornata : i risultati di oggi (29 aprile). Bologna-Milan 1-2 - si infiamma la Lotta salvezza : Ricco pomeriggio per la 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio in attesa di Fiorentina-Napoli, match decisivo per la lotta scudetto dopo il successo della Juventus sull’Inter nell’anticipo di ieri. Si infiamma la lotta per la salvezza con ben cinque squadre raccolte in tre punti che cercano di evitare l’ultima retrocessione. Udinese (bloccata sul 3-3 a Benevento: friulani sotto 2-1 dopo che Viola e Coda avevano ribaltato la ...

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Lotta salvezza (oggi - 37^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 37^ e penultima giornata: il Livorno festeggerà la promozione diretta? (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Niente ritiro - Cassano rilancia : 'non sono un ex - solo i pipponi possono dire di esserlo. Tornare? Sì - ma non per Lottare per la salvezza' : Ancelotti ct? Sarebbe ottimo, ha fatto bene in tutte le parti del mondo, è un uomo perbene ed è un grandissimo allenatore, un vincente, mi farebbe piacere vedere un allenatore di livello ...

Cassano svela : “sono pronto a tornare - non cerco una squadra che Lotta per la salvezza” : Cassano ha in testa di tornare ad alti livelli e cerca una squadra in grado di garantirgli spazio, un club però di media classifica con un progetto affascinante, ecco le parole a Sky Sport: “io sarò calciatore in eterno, solo i pipponi possono dire di essere ex perché quando giocavano erano pipponi. Non so quando tornerò, so sicuramente che ho voglia di farlo. Ho perso 5 kg in un mese, non voglio giocare per i soldi, a maggior ragione ...

Serie A - volata salvezza : il calendario delle sei squadre in Lotta per non retrocedere. Tutte le partite - le avversarie - le date - gli orari : Mancano quattro giornate al termine del campionato e la volata salvezza è già lanciata. Il Benevento è già retrocesso in Serie B ma poi ci sono altre sei squadre in lotta per non occupare gli ultimi due posti che manderanno in cadetteria. Udinese e Cagliari a 33 punti, Chievo e Crotone a 31, SPAL a 29 e Verona a 25 ma con una partita in più da giocare (contro il Genoa). Di seguito il calendario della volata scudetto e le avversarie a confronto, ...

E’ la corsa salvezza più emozionante di sempre - sette squadre per due posti : è Lotta fino all’ultimo colpo : corsa salvezza sempre più emozionante nel campionato di Serie A, due posti per sette squadre, il Benevento può infatti considerarsi già in Serie B per la matematica è solo questione di tempo. Il turno infrasettimanale ha dato importanti indicazioni, sempre più nei guai il Verona, importante passo in avanti del Sassuolo mentre Chievo e Spal si sono divise la posta. Analizzando il calendario fondamentali le prossime tre gare, in particolare ...

Calendario Lotta scudetto - coppe e salvezza : le ultime 6 giornate di Serie A Video : Il campionato di Serie A 2017/2018 [Video] è uno dei più aperti degli ultimi anni. È rimasto soltanto un mese di partite da disputare e ancora è tutto incerto. La lotta #scudetto ieri ha raccontato un capitolo molto importante ma non decisivo, mentre per le qualificazioni alle coppe e per la salvezza è ancora tutto possibile. Il fatto che vi siano almeno 15 squadre su 20 con un obiettivo ancora aperto ma potrebbero essere anche di più la dice ...

Lotta salvezza - Chievo Verona a rischio retrocessione : ... gli azzurri con Milik e Diawara ribaltano il risultato negli ultimi cinque minuti Napoli-Chievo probabili formazioni: le ultime novità dal San Paolo Napoli-Chievo streaming live e diretta Tv

Serie A - Lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Verona e Crotone - vittorie pesanti : Lotta salvezza riaperta : Crotone-Bologna 1-0: cronaca, tabellino, classifica Verona-Cagliari 1-0: cronaca, tabellino, classifica Classifica Serie A Calendario Serie A Tutte le notizie di Serie A