LOREDANA BERTÈ Il duetto con i Boomdabash e il nuovo album in arrivo Che tempo che fa

LOREDANA BERTÈ : età - altezza e peso. La carriera - i drammi e la vita privata della cantante : Sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè è da molti considerata una delle più importanti cantanti italiane. Dotata di una forte personalità vocale e di un indiscusso talento interpretativo ha attraversato circa 40 anni di carriera alternando grandi successi e importanti collaborazioni, a momenti più difficili, in cui ha prevalso la sua fragilità caratteriale di donna dalle vicissitudini spesso tormentate, talvolta sfociate in ...

Spopola il reggae in Non ti dico no di Boomdabash feat. LOREDANA BERTÈ : video e testo : Non ti dico no di Boomdabash feat. Loredana Bertè anticipa l'estate a ritmo di reggae. Prodotto da Takagi & Ketra, il brano arriva in rotazione radiofonica dal 4 maggio e precede l'uscita del disco di Boomdabash attesa per il 15 giugno. Il brano sarà inserito anche nel nuovo album della Bertè che vedrà invece la luce nei primi mesi autunnali. Il singolo è già corredato di un video ufficiale girato da Cosimo Alemà a Milano, nel quale ci ...

Il ritorno di LOREDANA Berté ad Amici di Maria De Filippi - video del medley a tutto rock con la squadra Blu : Con In Alto Mare e Non sono una signora, Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi ha portato la sua attitudine rock-punk tornando nello spettacolo che l'ha già vista protagonista in giuria nelle passate edizioni. La rocker calabrese si è esibita in un medley con i cantanti della squadra Blu, con l'accompagnamento delle coreografie dei ballerini della stessa squadra. Il medley si è aperto sulle note ormai iconiche di In alto mare, per ...

Francesco Gabbani - Rita Pavone - LOREDANA BERTÈ tra gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale del 21 aprile : Francesco Gabbani, Rita Pavone, Loredana Bertè: sono stati annunciati gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale in onda sabato 21 aprile. Domani, 21 aprile, i concorrenti in gara ad Amici di Maria De Filippi potranno duettare con tre ospiti italiani, due saranno presenti nella corale iniziale della prima fase, l'altro è atteso per un duetto singolo. Rita Pavone e Loredana Bertè, ospiti di Amici 2018 nel 3° serale, apriranno la puntata. Si ...