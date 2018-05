: Londra violenta, 17enne ucciso a colpi di pistola. Il corpo trovato in strada in un quartiere a Sud… - sheischriselle : Londra violenta, 17enne ucciso a colpi di pistola. Il corpo trovato in strada in un quartiere a Sud… - SilviaCantoia : RT @leggoit: +++#Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola: il corpo trovato in strada+++ - GiostraGiacomo : Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola - Il Messaggero -

Unè statocon un colpo di pistola a sud di. Lo riferiscono i media britannici che citano la polizia. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi dinel quartiere di Southwark. La vittima è stata trovata in strada dove lo staff medico è intervenuto per il soccorso ma era già troppo tardi:per lui non c'è stato nulla da fare. Il minorenne non è stato ancora identificato mentre le indagini proseguono.(Di domenica 6 maggio 2018)