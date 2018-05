Londra | 17enne ucciso a colpi di pistola | il corpo trovato in strada

Londra - due sparatorie : uccisa una 17enne - grave un 16enne : Due sparatoria ieri sera a Londra , in due diverse zone della città a circa un’ora di distanza, ancora avvolte dal mistero. Un ragazzino di 16 anni è stato trovato grave mente ferito nel quartiere di Walthamstow, a nord della città, colpito da diversi proiettili in circostanze ancora da chiarire.Poco dopo, intorno alle 22.30 ora locale, un’adolescente è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa a Tottenham, ancora più a nord. La 17enne è ...

