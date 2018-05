Londra | 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark 60 omicidi nella capitale

Gb - Londra violenta : 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark : Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso con un colpo di pistola nella zona sud di Londra. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava una sparatoria nel quartiere di ...

Londra - 17enne ucciso con arma da fuoco : 10.00 Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Londra. Lo riferiscono i media britannici che citano la polizia. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma nel quartiere di Southwark. La vittima è stata trovata in strada dove lo staff medico è intervenuto per il soccorso ma era già troppo tardi:per lui non c'è stato nulla da fare. Il minorenne non è stato ancora identificato mentre le ...

Londra - due sparatorie : uccisa una 17enne - grave un 16enne : Due sparatoria ieri sera a Londra, in due diverse zone della città a circa un’ora di distanza, ancora avvolte dal mistero. Un ragazzino di 16 anni è stato trovato gravemente ferito nel quartiere di Walthamstow, a nord della città, colpito da diversi proiettili in circostanze ancora da chiarire.Poco dopo, intorno alle 22.30 ora locale, un’adolescente è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa a Tottenham, ancora più a nord. La 17enne è ...

