Lodi | evasione durante l' ora d' aria | è caccia all' uomo

ilgiornale

(Di domenica 6 maggio 2018)dal carcere di. Un marocchino ventiduenne è scappatol'ora d'scavalcando il muro di cinta. Era arrivato nel carcere solo pochi giorni fa dopo l'arresto per spaccio di stupefacenti. Di fatto l'avrebbe proprio approfittato dell'ora d'per mettere a segno il suo piano di fuga. Il marocchino ha scavalcato il muro e in pochi minuti ha fatto perdere le sue tracce. Immediatamente è scatta laall'in tutta la zona die in tutti i comuni vicini.Mohamed El Madoui era finito in manette qualche giorno fa per spaccio. Era stato arrestato a San Giuliano Milanese dai carabinieri. Adesso nel penitenziario diè stata avviata un'inchiesta interna per ricostruire la fuga del detenuto e capire quale è stata la falla nel sistema di sciurezza. Intanto le forze dell'ordine braccano l'. In tutta la zona sono presenti posti di blocco per cercare di ...