Lo scandalo Cambridge Analytica non ha cambiato le abitudini di chi usa Facebook 

Bancarotta per Cambridge Analytica : travolta dallo scandalo - deve chiudere : La bufera ha spazzato definitivamente via Cambridge Analytica, che avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna. La società di analisi e consulenza politica che è stata al centro dello scandalo Facebook per via della violazione della privacy e abuso di dati personali, si avvia quindi alla chiusura. dallo scoppio di quello scandalo aveva cominciato a perdere clienti su clienti, ed è stata sommersa di costi legati alla propria difesa in ...

Cambridge Analytica chiude. La società al centro dello scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...

Zuckerberg snobba l'Europarlamento : le 8 lezioni dallo scandalo Cambridge Analytica : Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ci aveva provato: aveva declinato l'invito a presentarsi davanti al Parlamento europeo per un'audizione come quella già sostenuta davanti al Congresso Usa sullo...

scandalo Facebook - Zuckerberg : anche miei dati a Cambridge Analytica - : Secondo giorno di audizione al Congresso per il fondatore del social network, questa volta alla Camera. Ha rivelato che tra le informazioni personali violate ci sono anche le sue. Ha aggiunto: "...