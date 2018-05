“Lo ha scaricato!” Francesco Monte | game over Tra l’ex di Cecilia Rodriguez e Poala Di

caffeinamagazine

(Di domenica 6 maggio 2018) L’amore era sbocciato e tra uno scandalo e l’altro pareva che qualcosa di buono dall’Isola dei Famosi fosse venuto fuori.e Paola Di Benedetto si erano piaciuti e subito trovati, poi lui si è ritirato dal reality e quando lei è stata eliminata è scattata una passione irrefrenabile. Poi dopo solo pochi mesi è arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers su Instagram che le storie possono avere degli alti e bassi. Ma se qualcuno aveva qualche dubbio adesso è arrivata la conferma. A farlo sapere è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Domenica Live. Il giornalista, a quanto pare, ha di recente incontrato Madre Natura e ha scoperto che la giovane ha mollatotronista di Uomini e Donne. Da tempo i due ex naufraghi non si sono più visti insieme sui social e questo ha destato molti ...