LIVE Snooker | Finale Mondiali 2018 in DIRETTA | Higgins-Williams Risultato e

oasport

: Domenica LIVE Eurosport ?? La grande finale dei Mondiali di snooker inizia oggi in due sessioni su Eurosport 2 | Eur… - Eurosport_IT : Domenica LIVE Eurosport ?? La grande finale dei Mondiali di snooker inizia oggi in due sessioni su Eurosport 2 | Eur… - campagnandrea33 : #snooker Alle 20,30 Live su Eurosport 1 si concludono le semifinali del Campionato del Mondo. Vedremo l'ultima sess… - paperone84 : RT @Eurosport_IT: Sabato LIVE Eurosport ?? I Mondiali di snooker scelgono i nomi dei finalisti -

(Di domenica 6 maggio 2018) Buongiorno e benvenuti alladelladeidi, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Saranno Johne Markad affrontarsi, in un match tra giocatori esperti che insieme sommano già la bellezza di sei titoli al Mondiale, che domani sera diventeranno addirittura sette. Il favorito sarà, reduce dalla sconfitta dello scorso anno incontro Mark Selby. Per lui il titolo manca dal 2011, mentre la prima delle quattro vittorie è arrivata nel 1998. Gli altri due successi nel 2007 e nel 2009., che è stato il primo mancino nella storia a vincere al Crucible, ha vinto nel 200 e nel 2003: sono passati 15 anni, quindi, dall’ultima volta che ha conquistato il più prestigioso torneo del calendario internazionale., nelle semifinali, si sono imposti rispettivamente su Kyren ...