LIVE Lotta | Europei 2018 in DIRETTA | Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov | obiettivo

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo beffato da Demirtas a due decimi dalla fine - domani gareggia per il bronzo. Kudiimagomedov ai ripescaggi : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol LIVE score : la lotta al vertice (40^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 40^ giornata della cadetteria. Occhio alla sfida Ascoli-Avellino, valida per la salvezza.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:48:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol LIVE score : lotta salvezza girone A (oggi 38^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:42:00 GMT)

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Shamil Kudiimagomedov ai quarti di finale - Frank Chamizo all’attacco - out Conyedo : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov per far sognare l’Italia : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Roma - aperto procedimento contro Pallotta : la situazione dopo la gara di Champions contro il LIVErpool : Non solo l’eliminazione in Champions League, la gara di ritorno contro il Liverpool potrebbe portare altre conseguenze in casa giallorossa. In particolar modo la Uefa ha aperto un procedimento dopo le dichiarazioni di Pallotta, il numero un del club si è lamentato per l’arbitraggio. “Condotta inappropriata” l’accusa dopo il duro sfogo. Ecco le dichiarazioni che sono finite nel mirino: “Per prima cosa vorrei ...

Roma-LIVErpool - Pallotta : «Arbitrare così è ridicolo» : «Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È...

