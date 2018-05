L' Italia apre le porte ai cinesi che spendono

La Cucina Italiana apre le porte della redazione al pubblico : La Cucina Italiana organizzerà in occasione della Milano Food City una serie di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano e, per la prima volta nella sua storia, aprirà le porte della redazione al pubblico. Il Direttore Maddalena Fossati Dondero insieme ai giornalisti e ai grafici della rivista – unica in Italia con la Cucina in redazione – accoglierà il pubblico negli spazi de La Scuola de La Cucina in via San Nicolao 7 ...

Amazon apre un altro centro in Italia. E' il nono : Dopo mesi burrascosi per via della polemica riguardo l'ipotesi di dotare i propri dipendenti di un braccialetto elettronico, Amazon rilancia il proprio business in Italia. La società di Seattle aprirà ...

Amazon apre a Buccinasco/ Continua l’espansione in Italia. Previsti 100 posti di lavoro : Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, nell’hinterland di Milano e nei prossimi anni sono previste assunzioni per circa un centinaio di persone(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:31:00 GMT)

Amazon apre un nuovo deposito in Italia : 100 posti di lavoro a tempo indeterminato : L'annuncio è arrivato oggi: Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, comune della città metropolitana di Milano. La nuova struttura consentirà al colosso...

Italia - Mancini apre : 'Io ct? Un orgoglio' : CRISI DEL CALCIO ItaliaNO - 'Non vedere la Nazionale non sarà una bella cosa per noi, non sarà il solito Mondiale e la speranza è che la Nazionale torni a essere fra le prime al mondo. Essere ...

Xiaomi apre il sito ufficiale in Italia con tutti i prodotti disponibili nel nostro paese : L’azienda cinese Xiaomi ha finalmente aperto il proprio sito ufficiale per i consumatori Italiani, evidenziando nelle varie categorie tutti i dispositivi mobili e gli accessori disponibile alla vendita in Italia.Il processo di integrazione del marchio Xiaomi in Italia sta crescendo settimana, dopo settimana: prima è arrivata la commercializzazione di alcuni smartphone su Amazon, poi presso la grande distribuzione organizzata, poi la pagina ...

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni all’altare della Patria : cortei in tutta Italia : In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all’altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. In piazza sono presenti vertici militari e delle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, ...

Italia : governo - Di Maio 'molla' Salvini. Si apre dialogo con il Pd : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gucci apre un nuovo stabilimento in Italia : 400 nuove assunzioni - come candidarsi : In cerca di lavoro? A Scandicci, Firenze, ha aperto un nuovo stabilimento Gucci, un centro all'avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione che...

AlItalia - Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro : Alitalia, Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro “La commissione verificherà ulteriormente se si possa trattare di aiuto di Stato” Continua a leggere

