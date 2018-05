L’ipotesi del Colle | premier donna e una squadra di super competenti 

Inter-Juve - le IMMAGINI dell’infortunio di Mandzukic fanno discutere : spunta un cerotto e sul web spopola L’ipotesi “sceneggiata” [FOTO] : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie A, vittoria della Juventus contro i nerazzurri per 2-3 ma non sono mancate le polemiche. In particolar modo l’episodio che ha creato il caos è stata l’espulsione di Vecino per un fallo su Mandzukic, in più nel mirino alcuni falli del centrocampista Pjanic e clamorosamente non sanzionati dall’arbitro con il secondo cartellino giallo. ...

Un comunicato delle famiglia del dj Avicii sembra confermare L’ipotesi del suicido : Dice che «non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace» The post Un comunicato delle famiglia del dj Avicii sembra confermare l’ipotesi del suicido appeared first on Il Post.

L’ipotesi del ritorno alle urne per sbloccare lo stallo : secondo i sondaggi non servirebbe a nulla : Molti leader politici in queste ore auspicano un ritorno alle urne per sbloccare lo stallo istituzionale, ma stando alla Supermedia elaborata da Youtrend eventuali nuove elezioni non produrrebbero risultati significativamente diversi rispetto a quelli del 4 marzo.Continua a leggere

Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza L’ipotesi del rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...

Esecutivo - i 5 nomi in campo e L’ipotesi di un “governo del presidente” : I leader di Lega e Movimento 5 Stelle, i presidenti di Camera e Senato e la carta Giorgetti. Il numero due del Carroccio rimetterebbe in gioco il Pd. A giorni la scelta del Quirinale

Consultazioni - Renzi riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta L’ipotesi delle primarie : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi. Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...

M5s in Europa valuta L’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...

Rimodulazioni Vodafone senza aumento dell’8.6%? L’ipotesi prende quota : Appaiono ancora poco chiare le Rimodulazioni Vodafone che dal prossimo 25 marzo consentiranno il passaggio alla fatturazione su base mensile, in merito all'eventuale aumento del costo di ciascun rinnovo (si diceva sarebbe aumentato dell'8.6%, affinché si procedesse allo scalo dalle 13 alle 12 mensilità). L'intervento dell'Antitrust (rivolto chiaramente a tutti gli operatori nazionali, ndr.), di cui vi abbiamo parlato ieri, potrebbe aver ...

Pd - l’apertura dell’ex capogruppo Rosato : ‘Utile un referendum tra gli iscritti - anche sulL’ipotesi di un governo con M5s’ : Tra mille distinguo e altrettante correnti interne, nel Pd c’è un tema che inizia a diventare così trasversale da poter rappresentare un punto di ripartenza: il referendum tra gli iscritti sulla possibilità di allearsi per fare un governo. Dopo Emiliano, Chiamparino e Cuperlo, l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato il deputato Ettore Rosato, capogruppo uscente dei dem alla Camera, padre del Rosatellum, nonché da sempre ...