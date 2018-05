L' Inter passa senza problemi a Udine | 0-4 per i nerazzurri alla Dacia Arena

Inter-Juve - Interviene Moratti : “Situazioni strane. E’ un ritorno al passato…” : Inter-Juve- Massimo Moratti ha espresso il suo punto di vista dopo circa una settimana dalla sfida di San Siro tra Inter e Juventus. L’ex presidente ha commentato in modo chiaro e diretto senza troppi giri di parole. “SITUAZIONI STRANE” Il Presidente ha così affermato: “Per tanti interisti è stato un ritorno al passato. Di colpo […] L'articolo Inter-Juve, interviene Moratti: “Situazioni strane. E’ un ...

Inter - Moratti : "Con la Juve sempre la solita storia. E' il passato che torna" : L'Inter è sempre nel cuore di Massimo Moratti. E da primo tifoso nerazzurro, qualcosa non gli è andato giù nella partita con la Juve. In occasione dell'incontro che lo ha visto protagonista all'...

Jeff MInter - l'uomo del futuro che ha scelto di vivere nel passato : Lui pensa che sia ancora possibile far vivere quel mondo se gli si dona di nuovo una unicità. La nostra è una filosofia esistenziale, non è propriamente un lavoro. E guadagno abbastanza per ...

“Arriva lei!”. Domenica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta Interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...

Inter-Juventus - ultima chiamata per Paulo Dybala : Scudetto e Argentina passano da San Siro : Uno stadio tutto esaurito, gli occhi del mondo... E una potenziale chance per provare a prendersi l'ultimo aereo possibile per atterrare in Russia via Argentina. La sua Juventus si gioca lo Scudetto, ...

Materazzi carica l’Inter : “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” : Materazzi carica l’Inter: “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” Marco Materazzi infiamma Inter-Juve. “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere”, ha spiegato al Correre dello Spot l’ex nerazzurro. “L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il […]

L'Inter passa in casa del Chievo : 1-2 e zona Champions sempre nel mirino : L' Inter di Luciano Spalletti fa in pieno il suo dovere, con il brivido nel finale, vince 2-1 sul campo del Chievo Verona di Rolando Maran e resta incollata a Roma e Lazio vittoriose rispettivamente ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

E la Roma del turnover ripassa l'Inter : Roma - C'è una Champions da sognare e una da conquistare. Per la prima bisogna aspettare altri sei giorni, anche se in ogni angolo della capitale ormai si parla solo della doppia sfida col Liverpool. ...

Passaggio ai 30 giorni : per i nuovi clienti i costi di alcune tariffe Internet diminuiscono : Il ritorno della fatturazione a 30 giorni, in sostituzione dei rinnovi ogni 28 giorni, ha cambiato gli equilibri del mercato …

Internet per diventare dei PRO : dal poker agli eSports - passando per le nuove professioni digitali : Pratica e studio sono i successivi step da intraprendere, ed è qui che entra in gioco Internet: molti PRO sono diventati tali grazie ai video su YouTube o agli streaming live su Twitch. Infine, ...