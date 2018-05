L' Inter fa poker | trema l' Udinese

Udinese allo sbando - poker dell’Inter : L’Inter riparte e lo fa in scioltezza, contro un’Udinese allo sbando, arrivata alla sconfitta numero 12 nelle ultime 13 giornate. C’era il 2-3 delle polemiche subito dalla Juve da cancellare e i nerazzurri lo hanno fatto con un 4-0 persino troppo stretto. Faceva caldissimo, all’ora di pranzo, alla Dacia Arena e così Icardi e compagni hanno pensato ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

Poker Inter - Cagliari ko : Dopo tre gare senza gol i nerazzurri di Luciano Spalletti passeggiano a San Siro contro il Cagliari e si riprendono momentaneamente il terzo posto in classifica . Tre punti fondamentali per la ...

Calcio - Serie A : Inter-Cagliari 4-0 - i nerazzurri calano il poker a San Siro e sono terzi in classifica : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Inter-Cagliari Grande prova dell’Inter di Luciano Spalletti nell’anticipo serale del turno infrasettimanale della 33esima giornata del campionato di Calcio di Serie A. A San Siro i nerazzurri si sono imposti con un perentorio 4-0 contro il Cagliari esibendo un gioco a tratti spettacolari e grande organizzazione di gioco. Padroni di casa subito in rete grazie ad un Calcio piazzato di Cancelo ...

Inter - Icardi : "Con la Samp poker perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : Dal bagno di folla all'Inter Store di Milano, Mauro Icardi esprime tutta la sua gioia per la domenica passata segnata dalle sue 4 reti nel successo sulla Sampdoria per 5 a 0: ' È stata una domenica ...

