L' impresa più scomoda Toro | un successo regala la festa al nemico

RIPRESA?/ Il patto finanza- impresa che vale più di un 'Governo del cambiamento' : Un cambiamento in Italia è possibile, specialmente per vedere tornare a crescere il Paese: la finanza può avere un ruolo importante.

Cavalca un’onda alta più di 24 metri : il surfista Rodrigo Koxa è da record mondiale. E le immagini dell’ impresa sono mozzafiato : Il surfista Rodrigo Koxa è entrato nella storia dei record per aver domato un’onda alta oltre 24 metri , un’impresa mai eguagliata fino ad ora. Il record del brasiliano è stato raggiunto nel novembre del 2017, in Portogallo. Koxa ha ritirato il premio durante una cerimonia del Big Wave Awards L'articolo Cavalca un’onda alta più di 24 metri : il surfista Rodrigo Koxa è da record mondiale. E le immagini ...

Roma - c’è tanto da salvare : l’atteggiamento nel finale e Perotti in più al ritorno - l’Olimpico può trascinare ad una nuova impresa : Liverpool-Roma, si è conclusa l’andata della semifinale di Champions League, partita dai due volti per la squadra di Di Francesco, 5-2 il risultato finale. Nei primi minuti la Roma prova a ‘tenere’ poi sale in cattedra l’ex Salah e per i giallorossi sono guai. L’egiziano è immarcabile, doppietta ed assist, altri due gol di Firmino e Mané mentre nel finale la squadra di Di Francesco riapre tutto grazie alle rete di ...