Liga | Barcellona-Real Madrid 2-2 | Messi e Ronaldo in gol

Probabili formazioni Barcellona – Real Madrid - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Domenica 6 Maggio alle ore 20.45, la Spagna e il mondo si ferma per “El Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, che avrà come cornice il Camp Nou. Apparentemente, sembrerebbe una sfida dove entrambe le formazioni non hanno nulla da chiedere, dato che i padroni di casa hanno già conquistato la Liga, mentre gli ospiti punteranno tutto sulla finale di Kiev contro il Liverpool di sabato 26 Maggio. Ma questa gara, nonostante non ci ...

Liga - dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming : Appuntamento a domenica 6 maggio per la sfida tra le due grandi di Spagna L'articolo Liga, dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga - il Barcellona è campione di Spagna : Gli uomini di Valverde annichiliscono il Deportivo La Coruna di Seedorf e conquistano il 25° titolo della propria storia; per i galiziani arriva la retrocessione in Segunda Division. Bagarre per l'...

Barcellona - il dominio continua : trionfa nella Liga per la 7ª volta negli ultimi 10 anni - è la squadra più vincente di sempre : Il Barcellona ha vinto ieri sera la 7ª Liga degli ultimi dieci anni, la 9ª degli ultimi 14 anni. Il dominio dei catalani continua. Nell’ultimo decennio 7 titoli e tre secondi posti, mentre il Real ha vinto il campionato spagnolo soltanto due volte e l’Atletico Madrid una. Il Barcellona, così, è sempre più vicino ai Blancos: 25 scudetti contro 33. E pensare che dieci anni fa il Real era a 31 e il Barcellona a 18! Dopo i tre scudetti ...

Liga - Barcellona campione di Spagna : 7° campionato vinto negli ultimi 10 anni : Rivoluzionario, dominatore, vincente. Il Barcellona negli ultimi anni è stato tutte queste cose, travolgente anche nella capacità di non accontentarsi mai e avere una fame continua. A La Coruna i ...

Liga - il Barcellona festeggia il titolo : ma Deulofeu è dimenticato sulla maglia celebrativa : Nel giorno della festa del Barcellona, c'è chi gioisce solo a metà. È Gerard Deulofeu, trasferitosi al Watford nel mese di gennaio ma protagonista in blaugrana nella prima metà di stagione. Il 25esimo ...

Trionfo Barcellona - vince la Liga per la 25ª volta : LA CORUNA , SPAGNA, - Il Barcellona ha vinto in casa del Deportivo La Coruna portando matematicamente a casa lo scudetto spagnolo , 86 punti in classifica, e condannando la squadra di Clarence Seedorf ...

Liga - Barcellona campione di Spagna! Seedorf perde e retrocede : Imbattuto. Il Barcellona conquista la Liga per la 25ª volta nella sua storia e lo fa con 4 turni d'anticipo, ma soprattutto con uno zero ancora brillante alla voce "sconfitte", segno di un dominio ...

Probabili formazioni Deportivo La Coruna – Barcellona - 35^ Giornata Liga 29-04-18 : La 35^ Giornata della Liga potrebbe rappresentare la matematica certezza della conquista del titolo del Barcellona, che potrebbe festeggiare la vittoria del ventiquattresimo campionato al Riazor contro il Deportivo La Coruna. I blaugrana vengono dal trionfo nella finale di Copa del Rey, dove ha distrutto il Siviglia di Montella per 5-0; una gara che ha vissuto anche il momento toccante delle lacrime del capitano Andrès Iniesta, alla sua ...

Liga : vittoria del Barcellona - Messi e compagni vicini allo Scudetto : La Real Sociedad batte 3-0 l’Atletico Madrid ed il Barcellona – con 12 punti di vantaggio sui colchoneros quando mancano cinque giornate al termine del campionato spagnolo – si avvicina alla vittoria della Liga. All’Anoeta i padroni di casa battono la formazione di Simeone grazie a un gol di José al 27′ del primo tempo ed alla doppietta di Juanmi, a segno nella ripresa, al 35′ ed al 47′. L’Atletico ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Liga : il Celta Vigo blocca il Barcellona sul 2-2 : Il Barcellona frena la sua corsa verso la conquista della Liga spagnola in uno degli anticipi della 33/a giornata del massimo campionato spagnolo. Messi e compagni non vanno oltre il 2-2 sul campo del Celta Vigo facendosi rimontare nel finale. A segno per i blaugrana Dembelè (36′ pt) e Paulinho (19′ st). Padroni di casa in rete con Jonny Castro (45′ pt) e Iago Aspas (37′ st). Barcellona a quota 83 in classifica con 12 ...

Liga : il Barcellona frena col Celta Vigo : I blaugrana di Valverde impattano 2-2 al Balaidos: Jonny Castro e Aspas rispondono a Dembélé e Paco Alcacer. Il Siviglia di Montella fa 0-0 con il Deportivo

Probabili formazioni Celta Vigo – Barcellona - 33^ Giornata Liga 17-4-18 : Si ritorna già a giocare in Liga Martedì 17 Aprile e la capolista Barcellona, dovrà andare nel non semplice campo del Balaidos contro il Celta Vigo. I blaugrana, dopo aver sconfitto il Valencia per 2-1, con il titolo sempre più vicino, devono ancora eliminare le scorie della bruttissima eliminazione in Champions League per mano della Roma del tecnico Di Francesco. Questa settimana, oltre a poter essere decisiva per i destini del ...