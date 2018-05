Lichtsteiner | scudetto e addio alla Juve | “Lascio a fine stagione | giocherò all’estero”

newsgo

: RT @eugenioosss: #Lichtsteiner dopo #JuveBologna 'I fischi dei tifosi? Hanno poco da fischiare se stiamo vincendo lo scudetto'.Caro Stephan… - Napolentone1 : RT @eugenioosss: #Lichtsteiner dopo #JuveBologna 'I fischi dei tifosi? Hanno poco da fischiare se stiamo vincendo lo scudetto'.Caro Stephan… - akhmad_19 : RT @ForzaJuve2017: Lichtsteiner with Juventus: 7 Seasons 251 Games 15 Goals 6 Scudetto 3 SuperCoppa 3 Coppa Italia Grazie per Tutto @Lich… - holyfederer : RT @ForzaJuve2017: Lichtsteiner with Juventus: 7 Seasons 251 Games 15 Goals 6 Scudetto 3 SuperCoppa 3 Coppa Italia Grazie per Tutto @Lich… -

(Di domenica 6 maggio 2018): “Lascio aall’estero” Stephanè uno di quei giocatori che potrebbe festeggiare il settimoconsecutivo in questantus. E sarà l’ultimo in bianconero per lo svizzero, che ha annunciato l’: “Gioco in una delle squadre più importanti in Europa, …