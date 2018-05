LG Q7 dovrebbe avere un processore MediaTek

10 gadget che le persone creative dovrebbe ro avere sempre con sé : Macchina fotografica istantanea Viviamo nel mondo della condivisione immediata. In questo senso deve intendersi il ritorno di fiamma per le macchine fotografiche istantanee , ovvero quelle che ...

OnePlus 6 dovrebbe avere specifiche tecniche da record… e il notch! : Sappiamo già da qualche mese che OnePlus 6 è in arrivo con specifiche tecniche da top di gamma assoluto, ma oggi abbiamo delle prime informazioni concrete su cosa dovrebbe essere in grado di fare. L'articolo OnePlus 6 dovrebbe avere specifiche tecniche da record… e il notch! è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Laura Morante : "Le donne non dovrebbero avere l'ansia d'invecchiare. A me ha liberato dalla timidezza" : "Per quanto mi riguarda, l'avanzare degli anni mi ha progressivamente liberata dalla timidezza, che, quando ero giovane, mi paralizzava. È stato un bel sollievo". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Laura Morante parla di vecchiaia e giovinezza, di come si stia approcciando all'avanzare degli anni, abbracciando una maturità che, prima di esser fisica, coincide con una maggiore sicurezza caratteriale.Una schiva riservatezza ...