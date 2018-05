LG G7 ThinQ qualità fotocamera con o senza AI | il confronto

hwbrain

(Di domenica 6 maggio 2018) Ecco un primosullafotografica della doppia camera posteriore del nuovo LG G7quando utilizza e quando non utilizza l’intelligenza artificiale AI.L’intelligenza artificiale sarà veramente il futuro del progresso tecnologico e software degli smartphone del futuro?Sembra che al momento molti produttori di marchi famosi ci credono veramente e pubblicizzano i loro dispositivi come AI ready, ovvero che implementano soluzioni che sfruttano un algoritmo che permette allo smartphone di capire e imparare in modo da semplificare l’esperienza d’uso dell’utente. LG G7con oAI: ilat HWBrain.it.