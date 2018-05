L' esperto | tumori | la maggior parte inizia a tavola | cosa bisogna evitare

liberoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) Pancetta, maniglie dell'amore, rotolini... Ci sono tanti modi di chiamare il grasso addominale. Un inestetismo ma anche, spesso, il segnale della cosiddetta "sindrome metabolica", ovvero un insieme di disturbi come ipertensione, iperglicemia, valori troppo bassi di colesterolo buono e trigliceridi alti che aumenta il rischio di contrarre determinate malattie , in particolare cardiovascolari e oncologiche."Il grasso che si accumula finisce per provocare una infiammazione cronica di basso grado che può esporre al diabete mellito e aumentare l'aggressività di alcunicome quelli al colon retto e alla mammella" dice intervistato da Il Giorno Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna a Bari. Per intervenire occorre "lavorare sulla dieta, riducendo l'introito di grassi ingeriti con la dieta, l'assunzione di zuccheri e farinacei ad alto indice glicemico, le pietanze troppo ...