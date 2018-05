Lega-M5S | ultimi tentativi per un' intesa Pressing di Salvini sul Quirinale

Governo - nuovo spiraglio M5s-Lega : Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto : Governo, nuovo spiraglio M5s-Lega: Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Si affaccia l’ipotesi di una rinuncia di Di Maio alla premiership in cambio di uno […]

Governo - ore di riflessione per M5s e Lega : Di Maio verso la rinuncia alla premiership per scongiurare le urne : Countdown per i partiti per giungere dopo due mesi dal voto a un accordo che consenta la nascita di un Governo politico . Lunedì c'è l'ultimo giro di consultazioni. Sono ore di attesa che la Lega con ...

Governo - nuovo spiraglio M5s-Lega : Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto : E' conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Si affaccia l'ipotesi di una rinuncia di Di Maio alla premiership in cambio di uno strappo di Salvini con Berlusconi.

BENVENUTI AL SUD/ Muore il voto clientelare - ma dopo M5s e Lega ci sono solo i forconi : Al Sud, dopo oltre 70 anni, è venuto meno il voto clientelare. Ma la questione meridionale è riesplosa, c'è un pezzo di Italia senza più prospettive. SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 06:03:00 GMT)IL SUD DEGLI M5S/ 1. "Non solo rabbia, ma desiderio di riscatto e libertà: e ora?", di S. SavaglioELEZIONI AL SUD/ Il voto clientelare e il flop dei sondaggisti premiano M5s, di S. Savaglio

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Governo : lunedì consultazioni - M5s apre a Lega? (6 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora 6 maggio 2018. Governo: lunedì consultazioni flash al Colle, M5s apre a Lega? Juventus in rimonta, Milan vince facile e il Napoli affronta il Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:51:00 GMT)

M5S e Lega - non c'è più nulla da dire : riparte la campagna populista Video : 4 Siamo gia' in campagna elettorale, certificata dalle ultime dichiarazioni fuoriuscite dal calderone delle forze politiche che, in questi due mesi che sono trascorsi dal voto del 4 marzo, non sono state in grado di formare un governo. Facendo il paragone con il calcio, l'autogol è più che clamoroso, ma sorge spontanea una domanda: messi da parte i proclami, M5S e Lega hanno davvero qualcosa da dire agli italiani? Forse Luigi Di ...

Governo M5s - Crimi : “L'offerta di Salvini è tardiva - ma valutiamo”/ Spiraglio alla proposta della Lega? : Governo M5s, Crimi: “L'offerta di Salvini è tardiva, ma valutiamo”. Spiraglio alla proposta della Lega? Le ultime notizie sullo stallo politico: Fraccaro tuona contro l'esecutivo di tregua(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:56:00 GMT)

Governo - ore di riflessione per M5s e Lega prima delle ultime consultazioni : E' conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni a un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e ...

Governo di sei mesi Lega-M5s? Crimi : “Proposta di Salvini? L’offerta è arrivata troppo in ritardo - ma è da valutare” : Ieri la chiusura netta alla mossa di Salvini. Oggi qualcosa di molto simile, anche se qualcuno potrebbe comunque intravedere uno spiraglio. Il riferimento è alle parole del senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che intervistato da Maria Latella su Sky Tg24 non ha chiuso totalmente alla proposta del leader del Carroccio, che ha messo sul tavolo un esecutivo M5s-Lega di sei mesi. “La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta ...

Sondaggi elettorali - Noto per Qn : “Pd in calo al 15 - 5% - crescono M5s (35%) e Lega (22 - 5%). Male Forza Italia” : Dopo due mesi di trattative senza esito, le intenzioni di voto degli italiani offrono un quadro chiaro della situazione politica: Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini sono gli unici partiti in grado di aumentare il loro consenso, con Pd e Forza Italia in evidente difficoltà. È la fotografia scattata dal Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano Nazionale. Si tratta delle intenzioni di voto rilevate a due mesi esatti dal voto del 4 marzo. Il ...

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici su Lega e M5s : Cresce la Lega, non in modo travolgente ma quanto basta perché un centrodestra unito possa guardare con serenità alle eventuali elezioni dopo l'estate. L'ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della ...

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici su Lega e M5s : Cresce la Lega, non in modo travolgente ma quanto basta perché un centrodestra unito possa guardare con serenità alle eventuali elezioni dopo l’estate. L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera ci regala un quadro sostanzialmente simile a quello emerso dalle urne il 4 marzo, ma con qualche leggero spostamento che potrebbe fare la differenza. Sintetizza Nando Pagnoncellli: “la Lega che passa dal 19,5% ...

Sondaggi - Lega e M5s logorati? No - dopo 2 mesi aumentano i consensi. Sorpresa : Gentiloni il più apprezzato dopo Salvini : I partiti “vincitori” del 4 marzo non sembrano logorati per niente dalle trattative di governo. A due mesi dalle Politiche Lega e M5s non fanno altro che aumentare i loro consensi nei Sondaggi, lasciando il segno meno a tutte le altre forze politiche. Secondo un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera i numeri del Carroccio sono particolarmente significativi: farebbe un salto di quasi 4 punti, dal 17,4 trovato nelle urne al 21,2. ...

La Lega sale al 21 - 2% e Salvini è il leader più gradito. Il M5S al 33 - 7% - ancora in calo il Pd : Ecco come i risultati delle elezioni regionali in Molise e Friuli Venezia Giulia ed il braccio di ferro sul governo hanno inciso sull’orientamento degli elettori