Léa | scomparsa a 15 anni | la Francia vive un nuovo incubo dopo Angélique

Francia - via da casa da dieci giorni : apprensione per Lea - scomparsa a 15 anni : Francia, via da casa da dieci giorni: apprensione per Lea, scomparsa a 15 anni A pochi giorni dal ritrovamento del corpo senza vita della 13enne Angelique Six, la Francia è di nuovo col fiato sospeso per Léa Lhullier, 15enne scomparsa dallo scorso 25 aprile dalla sua casa di Grenoble: la polizia ha lanciato una richiesta […]