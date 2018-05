Le spine nel fianco dei grillini Almeno 15 pronti a disertare

Studentessa in gita fuma uno spinello e cade dalla finestra : Una Studentessa 17enne dell'istituto Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta, in provincia di Milano, è caduta dalla finestra di un albergo napoletano mentre era in gita scolastica. La ragazza aveva fumato uno spinello e bevuto dell'alcol e così ha perso l'equilibrio ed è precipitata dal primo piano. Si è fratturata il bacino e per lei la prognosi è di 40 giorni. La notizia è stata diffusa oggi, perché i carabinieri hanno denunciato due compagne di ...

Napoli - studentessa milanese in gita cade dalla finestra dell'hotel dopo aver fumato uno spinello : La ragazza di 17 anni è precipitata dal primo piano. Ha riportato fratture alla schiena e al bacino. Il preside dell'istituto la descrive come "un'alunna modello"

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e precipita dalla finestra dell'hotel : fuma uno spinello e subito dopo si sente male. Prova a prendere un po' d'aria sporgendosi dalla finestra e precipita dal primo piano della stanza dell'hotel. E' successo a Napoli.

FUMA spineLLO E CADE DALLA FINESTRA/ Per riniziare non serve il 'branco' ma una nuova povertà : Tre studentesse 17enni in gita scolastica si storidscono con uno SPINELLO, una di loro precipita DALLA FINESTRA della camera d'albergo. Il commento di SILVIO CATTARINA

FUMA spineLLO E CADE DALLA FINESTRA/ Per riniziare non serve il "branco" ma una nuova povertà : Tre studentesse 17enni in gita scolastica si storidscono con uno SPINELLO, una di loro precipita DALLA FINESTRA della camera d'albergo. Il commento di SILVIO CATTARINA(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:08:00 GMT)14ENNE IN COMA ETILICO/ Farsi da soli, il macigno che affossa i nostri giovaniL'IMPREVISTO/ Che succede nel cuore dei ragazzi, perché dicono "non devo render conto a nessuno"?

Napoli - studentessa milanese in gita cade dalla finestra dell’hotel dopo aver fumato uno spinello : Napoli, studentessa milanese in gita cade dalla finestra dell’hotel dopo aver fumato uno spinello La ragazza di 17 anni è precipitata dal primo piano. Ha riportato fratture alla schiena e al bacino. Il preside dell’istituto la descrive come “un’alunna modello” Continua a leggere

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e cade da finestra/ Ultime notizie : “droga acquistata in città” : studentessa lombarda cade in gita scolastica dopo spinello: bacino fratturato e due compagne denunciate. E' successo ad un'alunna di un istituto di Corbetta, in provincia di Milano(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:41:00 GMT)

Studentessa fuma uno spinello e cade dalla finestra di un albergo : Una Studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato ...

Studentessa in gita a Napoli cade da finestra : "Aveva fumato spinello" - : La giovane, milanese 17enne, era in viaggio con la scuola. L'episodio risale al 21 aprile. Dopo il ricovero nel capoluogo campano, la ragazza è stata trasferita al Niguarda di Milano. Le sue ...

Napoli - studentessa milanese in gita cade dal balcone dopo aver fumato uno spinello. Denunciate due compagne : Era l’ultimo giorno di gita scolastica. E, per festeggiare prima del rientro a Milano, un gruppo di ragazzi dell’Ipsia Mainardi di Corbetta ha deciso di fumare dell’erba. Ma una di loro, una studentessa di 17 anni, è precipitata dalla finestra dopo aver perso l’equilibrio. “Sta migliorando e non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere il dirigente dell’istituto frequentato dalla giovane. “È caduta ...

Studentessa in gita a Napoli cade da finestra : “Aveva fumato spinello” : Studentessa in gita a Napoli cade da finestra: “Aveva fumato spinello” La giovane, milanese 17enne, era in viaggio con la scuola. L’episodio risale al 21 aprile. Dopo il ricovero nel capoluogo campano, la ragazza è stata trasferita al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono in netto miglioramento. Due minorenni sono state ...

Studentessa in gita fuma spinello e cade dalla finestra : Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - Una Studentessa di 17 anni di Milano è dovuta ricorrere alle cure mediche dopo essere caduta dal primo piano di un albergo a Napoli, dove era in gita scolastica. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorsi ma è stato reso noto solo oggi. La ragazzi

Ragazza fuma spinello e cade da finestra : ANSA, - MILANO, 4 MAG - Una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La ...

Studentessa fuma spinello e cade dalla finestra di un albergo di piazza Mercato. Denunciate due compagne : Era in gita con classe a Napoli La scuola: "Non in pericolo vita. L'erba l'ha comprata per strada". Il fatto è accaduto nella tarda serata del 21 aprile ma si...