Le Maire | Air France rischia di sparire

Francia : Le Maire - scioperi Sncf e Af pesano per 0 - 1% su pil : Ad affermarlo ai microfoni della tv francese Bfm è il ministro dell'economia transalpino, Bruno Le Maire. 'Non è poca cosa quando vediamo gli sforzi necessari per fare crescere il pil', sottolinea Le ...

Air France : Le Maire - non capisco rivendicazioni piloti - a rischio sopravvivenza : Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – La sopravvivenza di Air France, alle prese con un’ondata di scioperi, “è a rischio”: “se non si faranno gli sforzi necessari per migliorare la competitività della compagnia e portarla ai livelli dei suoi principali concorrenti come Lufthansa scomparirà. E io non voglio che scompaia”. Così il ministro dell’Economia Francese, Bruno Le Maire nel corso di un’intervista al ...

Air France : Le Maire - non capisco rivendicazioni piloti - a rischio sopravvivenza (2) : (AdnKronos) – Ora, sostiene il ministro dell’Economia, “bisogna ripristinare il dialogo sociale”. E questo, aggiunge, “richiede tempo, apertura da una parte come dall’altra, onestà, buonafede”. Le richieste avanzate dei piloti, che chiedono aumenti del 6%, “sono ingiustificati”: queste “rivendicazioni possono minacciare la sopravvivenza di Air France. Le richieste dei piloti non sono ...

Maire Tecnimont in rally : Prepotente rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra una salita bruciante del 4,43% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del ...

Maire Tecnimont - conti a due velocità nel primo trimestre : Maire Tecnimont chiude il primo trimestre con un utile netto consolidato di 30,8 milioni in calo del 3,3% rispetto ai 31,8 mln del primo trimestre 2017. I Ricavi del Gruppo ammontano a 916,1 milioni, ...

Attese positive per Maire Tecnimont : Chiusura del 19 aprile Brillante rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita in modo prepotente ...

Maire Tecnimont - bond raggiunge soglia di 150 milioni di euro : L' offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 avviata ieri, 18 aprile, ha già raggiunto il valore nominale minimo di 150 milioni di ...

Maire Tecnimont - tasso del 2 - 625% per bond da 250 milioni di euro : Sarà del 2,625% annuo il tasso di interesse delle Obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 da 250 milioni di euro. Lo comunica la società in una nota.