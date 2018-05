Lazio | Milinkovic-Savic ad un passo dallo United | affare da 90 milioni di euro

Lazio - Milinkovic : “bel vantaggio sull’Inter - ma dobbiamo vincere tutte le partite” : “Gol decisivo per la Champions? Speriamo sia così. Mancano ancora tre finali e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo giocato molto bene, dobbiamo continuare così, perché siamo lì. Abbiamo avuto molte occasioni, ma l’importante è stato vincere. Quattro punti sull’Inter? E’ un bel vantaggio, ma mancano ancora tre partite e dobbiamo vincerle tutte”. Così Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol contro il ...

Una capocciata per la Champions : Milinkovic decide Torino-Lazio : L'infortunio di Immobile dopo poco più di un quarto d'ora, il rigore sbagliato da Luis Alberto, Sirigu in giornata di grazia. I presupposti sembravano i peggiori, quelli buoni per raccontare di una ...

Lazio - Milinkovic : “bel vantaggio sull’Inter - ma dobbiamo vincere tutte le partite” : “Gol decisivo per la Champions? Speriamo sia così. Mancano ancora tre finali e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo giocato molto bene, dobbiamo continuare così, perché siamo lì. Abbiamo avuto molte occasioni, ma l’importante è stato vincere. Quattro punti sull’Inter? E’ un bel vantaggio, ma mancano ancora tre partite e dobbiamo vincerle tutte”. Così Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol contro il ...

Lazio sprecona - poi Milinkovic mata el Toro : Lazio sprecona, poi Milinkovic mata el Toro – Non gliene andava bene una, oggi alla Lazio, presentatasi in campo un po’ stanca, ma con la voglia di portarsi a casa i tre punti, a qualsiasi costo. E il costo è pesante: Immobile e Radu infortunati, sostituiti da Caicedo e Caceres. Ma i tre punti da Torino si trasferiscono a Roma, a consolare l’infermeria di Formello impegnata a rimettere insieme i cocci degli infortunati. Che gli dèi non ...

Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - non basta un super Sirigu : TORINO - Da una parte, chi ha in mano l'Europa che brilla, da non farsi scivolare sul più bello. Dall'altra, chi spera di riacciuffare l'Europa minore, magari con uno scatto di reni in questo finale ...

La Lazio vince 1-0 sul campo del Torino : decide Milinkovic-Savic : La Lazio di Simone Inzaghi ottiene una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La rete di Sergej Milinkovic-Savic siglata al 56' ha mandato ko i granata che sono rimasti in partita grazie a degli ottimi interventi del portiere Sirigu che ha anche neutralizzato un rigore a Luis Alberto. La Lazio ha dimostrato solidità e carattere e non si è fatta abbattere dall'infortunio subito dal suo bomber Ciro Immobile. ...

Serie A. Milinkovic-Savic match winner a Torino - la Lazio prenota il posto in Champions : Il serbo segna di testa al 56' e decide l'1-0 in casa dei granata. Sirigu para un rigore a Luis Alberto nel primo tempo. Granata passivi, i biancocelesti sbagliano più volte il secondo gol. Romane appaiate a 70 punti, l'Inter, quinta, a quattro lunghezze

La Lazio vince anche senza Immobile : 1-0 al Toro e +4 sull'Inter - decide Milinkovic : tra poco il report completo... Cronaca Grande partenza della Lazio che sfiora subito il gol con Murgia, ma il giovane centrocampista dei biancocelesti viene chiuso da Sirigu dopo il tocco smarcante di Luis Alberto. Il Torino deve ...

Torino-Lazio 0-1 - a segno Milinkovic. E' scatto Champions : Tre punti fondamentali per la corsa Champions. Tre punti che fanno spegnere le già scarse chance europee del Torino e che mettono in seria difficoltà anche l'Inter che ora deve recuperare 4 punti alle ...

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

La Lazio vince a Torino e allunga sull’Inter. Decide Milinkovic-Savic : Tre punti per tenere il passo con la Roma, tre punti per allungare sull’Inter, sconfitta ieri nel finale nella partita ricca di polemiche contro la Juve. La Lazio non può sbagliare contro il Torino e lo sanno bene mister Inzaghi e giocatori, concentrati in queste ultime partite e vogliosi di raggiungere un traguardo chiamato Champions […]

Milinkovic-Savic in versione… Champions : la Lazio è uno spettacolo - la squadra di Inzaghi incanta e l’obiettivo adesso è vicino [FOTO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Lazio - Milinkovic : 'Daremo il massimo per raggiungere la Champions' : Così Sergej Milinkovic-Savic, intervistato da Premium Sport, al termine di Lazio-Sampdoria. Il talento biancoceleste, nella corsa a un posto in Champions, teme di più l'Inter o la Roma? 'Non so chi ...

Milinkovic è tornato - la Lazio ha ritrovato il suo centrocampista migliore : Milinkovic è tornato, la Lazio ha ritrovato il suo miglior centrocampista. Un mese difficile nel quale non era più riuscito a dare il meglio, a incidere nei meandri delle partite, a essere decisivo ...