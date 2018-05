Lazio | Marusic | ' Ci teniamo il punto con l' Atalanta' Lukaku | ' Testa al Crotone'

Lazio-Roma - Strakosha e Marusic : "Reazione importante" : I due calciatori biancocelesti al termine del derby con la Roma: "Partita combattuta, faremo il possibile per arrivare in Champions"

Lazio-Roma - le pagelle dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Lazio : Marusic salta la Dinamo Kiev - dubbio Milinkovic-Savic : ROMA - Marusic ancora fuori, Milinkovic-Savic in dubbio. Queste le indicazioni per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in vista della sfida sul campo della Dinamo Kiev , ritorno degli ottavi di ...

Lazio - Marusic e Caceres in dubbio per Kiev : Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della settimana in vista del match in programma giovedi’ in Ucraina con fischio d’inizio alle ore 19. Il tecnico biancoceleste ha due dubbi legati alle condizioni fisiche di Marusic e Caceres: entrambi non sono al meglio, ma sperano di recuperare per la ...

Lazio - Marusic e Caceres da valutare in vista della Dinamo Kiev : ROMA - Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della ...

Lazio - Lulic e Lukaku scaldano i motori : Marusic e Basta in dubbio per la Dinamo Kiev : Vincere contro la Dinamo Kiev per dimenticar la sconfitta con la Juventus. In casa Lazio c'è voglia di voltare pagina e l'occasione può essere l'andata degli ottavi di Europa League, in programma all'...

Lazio-Juventus - le probabili formazioni : out Higuain e Dybala - Basta sostituirà Marusic : Messa alle spalle la Coppa Italia, Lazio e Juventus si preparano ad affrontare uno dei big match in programma nella 27giornata, snodo fondamentale per le ambizioni Champions e scudetto di entrambe le ...

Sassuolo Lazio - risultato live 0-3 - streaming video e tv : Espulso anche Marusic! : Diretta Sassuolo Lazio streaming video e tv. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al Mapei Stadium.