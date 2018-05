Lazio | Caicedo | ' Approccio sbagliato L' Atalanta gioca un gran calcio'

CRONACA. Lazio-Atalanta 1-1 : finisce il primo tempo - decidono Barrow e Caicedo - FOTO - : LAZIO ATALANTA FORMAZIONI La gara tra Lazio e Atalanta vale per entrambe un posto in Europa. Se i padroni di casa puntano al consolidamento del quarto posto che li proietterebbe sempre più in ...

Lazio-Atalanta 1-1 La Diretta Barrow sblocca la gara - pareggio di Caicedo : E' una sfida di importanza fondamentale quella che si gioca all'Olimpico oggi pomeriggio tra Lazio ed Atalanta; i padroni di casa vengono dalla vittoria di Torino sul campo dei granata, e...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Caicedo titolare. Atalanta? Non è decisiva» : ROMA - La Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico per blindare l'obiettivo Champions League. Non ci sarà causa infortunio Immobile , la macchina da gol dei biancocelesti. Simone Inzaghi quindi lancia il ...

Lazio - con Immobile out contro l'Atalanta - Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo : Don Luis Alberto c'è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire ...

Diretta/ Torino Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv : infortunio per Immobile - dentro Caicedo! : Diretta Torino Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Diretta / Udinese Lazio (risultato live 1-2) streaming video e tv : entrano De Paul e Caicedo : Diretta Udinese-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:19:00 GMT)

Lazio - Ciro ora ha un nuovo gemello del gol : Caicedo : Stop and gol. Cucchiaio di Luis Alberto, controllo e diagonale incrociato al volo del panteron. Caicedo un girone dopo ritrova le rete e non è mai banale. A Genova aveva salvato la Lazio con la Samp ...

Lazio-Benevento 2-2 La Diretta Pareggio di Caicedo : La Lazio cerca il riscatto, dopo il Pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Lazio - Inzaghi concede due giorni : Leiva in gita al Colosseo - Caicedo a Londra : Sono dieci, infatti, i calciatori impegnati in giro per il mondo: Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile. Intanto, Milinkovic, Lukaku e ...