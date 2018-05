Lazio | Caceres | ' Champions? La cosa più bella del mondo' Poi una frecciata all' Inter

Lazio - Caceres : 'Partita complicata - nel secondo tempo...' : Il difensore biancoceleste Martin Caceres ha parlato a Premium Sport nell'intervallo di Fiorentina-Lazio, attualmente sul 2-2: 'Partita complicata. Eravamo sotto ma li abbiamo ripresi, speriamo di fare una bella gara ora. Qui c'è un bell'ambiente. Mancano ancora ...

Fiorentina-Lazio 2-2 La Diretta Caceres sigla la rimonta : Si gioca all'Artemio Franchi di Firenze l'interessantissima sfida tra Fiorentina e Lazio per la 33esima giornata di Serie A: i viola vogliono riprendere a vincere dopo lo 0-0 casalingo con la SPAL di ...

Lazio - Pasqua di relax : Luiz Felipe a Porto Ercole - Luis Alberto a pranzo con Caceres : Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. In attesa della sfida di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì sera all'Olimpico, i giocatori della Lazio si godono un giorno di riposo nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Caceres lascia la Lazio al termine della stagione - i club interessati : CALCIOMERCATO Lazio, Caceres VERSO L’ADDIO – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, in lotta per la qualificazione in Champions League ed in Europa League può arrivare fino in fondo alla competizione. Si sta per definire il futuro del difensore Caceres, il calciatore saluterà i biancocelesti al termine della stagione, il rinnovo era previsto al raggiungimento di un determinato numero di presenze ma difficilmente ...

Lazio - Caceres : 'Vogliamo giocare la Champions' : ROMA - 'Vogliamo alzare il ritmo per poter arrivare in alto e disputare, nella prossima stagione, la Champions' . Queste le parole del difensore della Lazio Martin Caceres , presente questa mattina ...

Lazio - Marusic e Caceres in dubbio per Kiev : Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della settimana in vista del match in programma giovedi’ in Ucraina con fischio d’inizio alle ore 19. Il tecnico biancoceleste ha due dubbi legati alle condizioni fisiche di Marusic e Caceres: entrambi non sono al meglio, ma sperano di recuperare per la ...

