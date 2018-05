Lazio-Atalanta | quanta fatica per un pareggio

romadailynews

: #Serie A #NapoliTorino finisce 2-2. La Juve vola a +6, praticamente fatta per lo scudetto - Agenzia_Ansa : #Serie A #NapoliTorino finisce 2-2. La Juve vola a +6, praticamente fatta per lo scudetto - OfficialSSLazio : ?? Sono 2??2?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 15:00 contro l’@Atalanta_BC… - capuanogio : Il peso dei club italiani nella composizione del #rankingUefa #Italia ???? di questa stagione: #Roma 24,04%… -

(Di domenica 6 maggio 2018)per un– L’è da sempre la bestia nera dellae oggi non si è smentita. Non si è smentita neanche la squadra di casa, che da qualche tempo non tiene conto del fischio che dà inizio alla partita, perde tempo, lascia l’iniziativa agli avversari, quasi non la riguardasse. I biancocelesti fermi a guardare i nerazzurri come al cinema e quando si rendono conto che quelli fanno sul serio è troppo tardi. Basta un attimo di distrazione e, al 2° minuto, De Roon pesca Barrow, il quale approfitta dello spazio lasciato da Luiz Felipe e De Vrij per battere Strakosha con un destro piazzato. Ah, ma la partita è già cominciata? Sì, ed è cominciata con un handicap di un gol. I biancocelesti si strofinano gli occhi, si rendono conto della realtà e cercano di entrare in partita pure loro. Con difficoltà, non avendo Immobile davanti e Radu ...