Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Luis Alberto? Problema agli adduttori - il pari cambia poco la classifica' : Un pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico, rallenta la corsa verso un posto in Champions della Lazio che " in attesa di conoscere il risultato della Roma impegnata questa sera alla Sardegna Arena ...

Lazio - Marusic : 'Ci teniamo il punto con l'Atalanta'. Lukaku : 'Testa al Crotone' : Chi si accontenta gode. Al termine della partita con l'Atalanta, Adam Marusic sottolinea le difficoltà incontrate dalla Lazio all'Olimpico: 'Era una partita difficile contro una squadra che gioca un ...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - poi ci pensa Strakosha a salvare Inzaghi : ROMA - Non ce la fa la Lazio a battere l'Atalanta all'Olimpico: finisce 1-1 e quindi si riduce a due punti il vantaggio dei biancocelesti sull'Inter. Sempre più probabile che per il posto Champions ...

Straordinaria Atalanta - solo Strakosha salva la Lazio : all'Olimpico finisce 1-1 : Cronaca Assente Immobile, Inzaghi sceglie Caicedo dal primo minuto. Nani e Anderson in panchina, starting line confermata con Luis Alberto e Milinkovic alle spalle della pantera ecuadoregna. Nell'...

Lazio-Atalanta - quanta fatica per un pareggio : Lazio-Atalanta, quanta fatica per un pareggio – L’Atalanta è da sempre la bestia nera della Lazio e oggi non si è smentita. Non si è smentita neanche la squadra di casa, che da qualche tempo non tiene conto del fischio che dà inizio alla partita, perde tempo, lascia l’iniziativa agli avversari, quasi non la riguardasse. I biancocelesti fermi a guardare i nerazzurri come al cinema e quando si rendono conto che quelli fanno sul serio è ...

Lazio-Atalanta 1-1 - Caicedo risponde a Barrow : L'Atalanta parte forte e apre le marcature, poi la Lazio esce fuori e trova il pareggio Serie A, risultati di oggi e classifica. Scudetto, è fatta per la Juve

Lazio spaventata dall'Atalanta colpo Viola - Spal quasi salva : Pari all'Olimpico, con biancocelesti e orobici che restano in piena bagarre europea. Non molla la Fiorentina: colpo in casa Genoa. Mucchio salvezza: estensi quasi in porto, il Chievo respira: Crotone battuto e agganciato

Serie A - il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1 : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Lazio - 1-1 con l’Atalanta. L’Inter si rifà sotto per il quarto posto : Inizi oda incubo per la Lazio all’Olimpico: l’Atalanta va subito in vantaggio e colpisce il palo, ma poi ci pensa Caicedo a siglare il gol del pareggio. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 36^ Giornata Domenica 6 maggio 2018, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Atalanta 1-1 Marcatori: 2′ Barrow (A), 24′ Caicedo (L) Lazio […]

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - Inzaghi a +2 su Spalletti : La Lazio pareggia per 1-1 con l'Atalanta in casa. In gol Caicedo e Barrow. Ora i biancocelesti hanno un vantaggio di due punti sull'Inter, quinta. E, all'ultima giornata, all'Olimpico...

Lazio - Caicedo : 'Approccio sbagliato. L'Atalanta gioca un gran calcio' : Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, è intervenuto al termine del primo tempo del match contro L'Atalanta , 1-1 il risultato parziale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport: Una Lazio che ha reagito dopo il gol. 'Non abbiamo avuto l'Approccio giusto. Siamo sulla giusta strada, è una gara equilibrata ma possiamo vincere'. Cosa deve fare la Lazio? 'L'Atalanta gioca ...