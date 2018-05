Lazio | 1-1 con l’Atalanta L’Inter si rifà sotto per il quarto posto

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Berlusconi : la verticalizzazione del consenso fatta di emuLazione - speranza e invidia : Tutto scorre, tutto è flusso, tutto è indice e algoritmo in un universo de-simbolizzato e de-figurato che ritratta ciò che ha detto non ieri, ma poche ore fa, un "tecnocosmo", una "e-economia" dove ...

“Ridotto così!”. Claudio Rubicondi - la riveLazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana l’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

Lazio - Primavera sconfitta dalla Sampdoria : retrocessione matematica : La sconfitta con la Sampdoria sancisce la retrocessione della Lazio Primavera. Sotto gli occhi del direttore sportivo Igli Tare i biancocelesti perdono 1-0 a Formello contro i blucerchiati e salutano ...

A Milano campagna ActionAid contro le mutiLazioni genitali femminili : Ancora oggi almeno 200 milioni di donne e bambine subiscono mutilazioni genitali femminili in 30 paesi del mondo. Di queste, circa 44 milioni sono bambine e adolescenti con meno di 14 anni. Le zone ...

Lazio - Inzaghi : "Con l'Atalanta non sarà decisiva ma ci giochiamo tanto : La Lazio è lì, e crede di poterci restare fino alla fine. A 270 minuti dalla fine del campionato i biancocelesti hanno 4 punti di vantaggio sull'Inter, quinta. La qualificazione alla Champions League ...

Lazio - Inzaghi con le costole rotte ma non molla : 'La Champions passa per l'Atalanta' : Dopo il successo contro il Torino in trasferta, la Lazio è pronta ad affrontare l'Atalanta all'Olimpico. Alla vigilia del match con i nerazzurri il Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio – Atalanta sostiene “Dalla Scuola allo Stadio” con AISM : Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita. Domenica alle ore 15.00, più di 200 bambini delle scuole elementari e medie di Roma avranno la possibilità di assistere alla partita Lazio – Atalanta presso lo Stadio Olimpico. È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio, nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, al patrocinio di FIGC, AISM, ...

Lazio - con Immobile out contro l'Atalanta - Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo : Don Luis Alberto c'è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire ...

InfibuLazione : contro le mutiLazioni - ActionAid ci fa sperimentare virtualmente l'orrore : LEGGI : NEL MONDO 44 MILIONI DI BAMBINE MUTILATE L'iniziativa vedrà la partecipazione della regista Maria Sole Tognazzi, del direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera e dell'...

Direzione PD - approvata reLazione Martina : "Con M5S capitolo chiuso" : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina, come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...

Direzione Pd : passa la reLazione Martina. «No a Governi con M5S e centrodestra» : Il segretario reggente ottiene la “fiducia” fino all’assemblea nazionale. Gentiloni: «Ora siamo più forti in questa fase difficile»