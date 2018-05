L’appello moglie di Ravello | «Sono vivi | continuate»

Sabato Italiano - L’appello della moglie di Nino Castelnuovo : “E’ malato e ha problemi economici” : E’ stato un attore di teatro e televisione, ma resterà impresso nella memoria dei telespettatori per quel salto atletico della staccionata nella pubblicità dell’olio Cuore. Ora le notizie su di lui non sono buone: Nino Castelnuovo sta male. La moglie Cristina Di Nicola ospite del programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, ha lanciato un accorato appello, svelando che suo marito è ricoverato in una clinica “perché ha da ...

