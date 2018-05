Land Rover - I modelli più iconici dei suoi primi 70 anni - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 6 maggio 2018) Il 30 aprile del 1948 venne presentata al Salone di Amsterdam la Serie I, il primo modello di una nuova famiglia di fuoristrada del marchio, la. La vettura veniva prodotta a Solihull, in una ex fabbrica dellaviazione militare, e aveva le Jeep nel mirino.La traversata. Dotata di trazione integrale permanente (poi disponibile anche a inserimento manuale), sarebbe entrata ben presto nella leggenda. Celebre fu il raid Londra-Singapore, nato da una scommessa di sei studenti universitari, di Cambridge e Oxford. Due Series I - una per ogni ateneo, entrambe fornite dalla Casa - partirono da Hyde Park il 1 settembre del 1955, per poi arrivare in Malesia il 6 marzo del 1956 dopo 18 mila chilometri: allepoca, la più lunga traversata intercontinentale a bordo di unautomobile.La regina. Dopo la Serie I arrivarono altre vetture leggendarie: nel 1958 liconica fuoristrada lasciò il ...