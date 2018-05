optimaitalia

: #Lancôme regala un cofanetto gratuito make-up per anniversario? Bufala in bellezza - OptiMagazine : #Lancôme regala un cofanetto gratuito make-up per anniversario? Bufala in bellezza -

(Di domenica 6 maggio 2018) Ma davverounper il-up per festeggiare il suo ottantesimo? Oggi 6 maggio ci troviamo ad esaminare unanuova di zecca che fa leva (è chiaro) soprattutto sul pubblico femminile. Prodotti cosmetici dall'indubbio valore qualitativo vengonoti dal noto brand? Certo che no ma il messaggio WhatsApp diventato viralissimo, nelle ultime ore sta davvero spopolando su WhatsApp.La notizia dell'dell'aziendaè già di per se più che imprecisa. L'azienda francese in realtà stata fondata nel 1935 da Armand Petitjean e dunque nel 2018 il fantomatico ottantesimosarebbe più che superato (per essere precisi ricorrerebbe l'ottantatreesimo compleanno del marchio). Naturalmente l'annuncio dell'omaggio in cosmetici poi è assolutamente un falso che ricalca la struttura di molti altri che hanno fatto la ...