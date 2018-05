L' Alienista | la nuova serie originale Netflix

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Ispirato al romanzo dello scrittore americano Caleb Carr, sbarca suVIDEO unatv, l'. Latv con attori di alto calibro come Luke Evans, Daniel Brühl, Dakota Fanning e Brian Geraghty è divisa in dieci episodi da poco meno di cinquanta minuti ciascuno ed ha subito riscosso tantissimo successo tra gli amanti del genere. Un thriller mozzafiato dal primo all'ultimo minuto che vi lascera' con il fiato sospeso facendovi immedesimare totalmente nei personaggi.Un thriller ambientato negli ultimi anni dell'Ottocento che vede unirsi classico e moderno, ciò che era la civilta' arretrata e antica nella New York del 1898 e ciò che era considerato il futuro, unache tocca temi mai sfiorati, come il giro di violenza sui bambini più poveri e la battaglia delle donne per ottenere pari diritti. Impeccabile la figura dell'Daniel ...