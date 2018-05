La verità sulla pedofilia è che si viene a sapere solo di una violenza su 3

Francesco Monte e Paola Di Benedetto divisi : la verità sulla crisi : Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte e della presunta crisi La presunta crisi tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte continua ad essere uno dei temi più caldi delle ultime settimane. Il gossip sulla storia dei due ex naufraghi è stato però smentito a chiare lettere dall’ex madre natura di Ciao Darwin. Dopo aver chiesto rispetto per la sua vita privata sui social, la Di Benedetto ha chiarito il suo rapporto con Francesco Monte ...

Al Bano si sfoga : “Ecco la verità sulla fine della storia con la Lecciso” : “Dal 2015 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia“. A parlare così è Al Bano che a Oggi racconta della fine della sua storia d’amore con Loredana Lecciso e per la prima volta lo fa scendendo nei dettagli. “Dei diciotto anni trascorsi con lei – racconta il cantante di Cellino San Marco a Maria Venturi – soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

“Io e Anna? Ecco la verità”. La confessione di Stash sulla famosa serata trascorsa insieme alla Tatangelo : ”Mistero svelato” : Anna Tatangelo e Stash insieme per una notte. L’insolita e curiosa vicinanza tra i due era stata annunciata dalla rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: ”Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo”. ...

Grande Fratello - la verità sulla rottura tra Nina Moric e Luigi Favoloso : sputtanati - cosa c'è dietro : C'è un'ombra di sospetto dietro il caso scoppiato al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Luigi Favoloso e Nina Moric . Dopo quattro anni di relazione, la showgirl ha deciso di lasciare il suo ...

Rupert Everett : 'Ho deciso di dire la verità sulla mia omosessualità' : E sul mondo patinato di Hollywood ha poi commentato: " Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori. Ti senti sempre che sei o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell'altra, ...

Alvaro Vitali - Pierino oggi : la verità sulla pensione e la depressione : Nessun dramma per Alvaro Vitali, l’attore di Pierino. 68 anni, l’interprete vive oggi con una modesta pensione. Non di mille euro come scritto da qualcuno, bensì di 1500 euro. A chiarirlo lo stesso Alvaro, che vive con la moglie Stefania, sposata nel 2006. Il disguido sulla pensione è nato dopo le dichiarazioni di Barbara Bouchet, che ha rivelato di percepire circa 500 euro al mese. “Così hanno chiamato altri attori che non sono più sulla cresta ...

Cecilia Capriotti e Elena Morali : la verità sulla lite con la Mancini : Elena Morali e Cecilia parlano di Alessia Mancini a Pomeriggio 5 Elena Morali e Cecilia Capriotti, ospiti oggi a Pomeriggio Cinque, hanno parlato di Alessia Mancini rivelando cosa è successo veramente con l’ex naufraga in sala trucco, prima della diretta di Domenica Live. Le tre infatti, stando a quanto detto anche durante il talk domenicale di Barbara d’Urso si erano rese protagoniste di un vero e proprio scontro a causa del ...

Gf - la verità di Luigi Favoloso sulla "crisi" con Nina Moric : Non sono di certo ore facili queste per Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, che attualmente è uno dei concorrenti del Gf Nip . Il gieffino, infatti, ha dimostrato di essere piuttosto confuso in ...

GF rimprovera tutti e rivela la verità sulla nomination di Aida Nizar : Grande Fratello 15, il comunicato in favore di Aida Nizar L’arrivo del ciclone Aida Nizar nella casa del Grande Fratello 15 si è fatto sentire immediatamente. Destinata ad entrare la prima settimana, la showgirl spagnola ha fatto capolino tra le mura più spiate di Cinecittà solo sette giorni dopo. Fin da subito la donna è riuscito ad accendere la tensiones fra i concorrenti. In ultimo, proprio poche ore fa, la rissa sfiorata con Baye Dame. ...

“Lui…”. Fabrizio Corona – Silvia Provvedi - tutta la verità. Sulla rottura della coppia adesso interviene una voce autorevole. I dubbi a questo punto sono davvero pochi e Belen… : Chi ci capisce è bravo. Sì perché la storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si arricchisce di un nuovo particolare. E in mezzo, neanche a dirlo, ci finisce Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) adesso fa luce il settimanale Chi, sempre ...

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero : la verità sulla fine della loro storia : Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex […] L'articolo Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia ...

“Anna e io…”. Stash - tutta la verità sulla Tatangelo dopo il super gossip. Beccati insieme in un locale - i due cantanti sono subito finiti sulla bocca di tutti. E ora fuori gli altarini : Ha fatto ben presto il giro dei media il nuovo gossip su Anna Tatangelo, la cantante di Sora che per anni è stata la compagna di Gigi D’Alessio. È stato il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, a lanciare l’indiscrezione di un presunto incontro tra Lady Tata, fresca vincitrice di Celebrity Masterchef, e Stash, il cantante belloccio dei The Kolors. I due sarebbero stati pizzicati in un locale milanese, il Major. locale ...

Trattativa Stato-mafia : condannati Dell'Utri e Mori/ Fratello Borsellino sulla sentenza : “Un pezzo di verità” : sentenza sul processo Trattativa Stato-mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:18:00 GMT)