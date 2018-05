La Turchia ritira il suo oro dagli USA per l' indipendenza dal dollaro

Turchia vs ENI/ La saggezza nella "ritirata" della Saipem 12000 e le ipocrisie su Erdogan : La nave per le perforazioni marittime Saipem 12.000 sta per lasciare le acque di Cipro. Ma questa non deve considerarsi una sconfitta dell'Eni.

Turchia vs ENI/ La saggezza nella “ritirata” della Saipem 12000 e le ipocrisie su Erdogan : La nave per le perforazioni marittime Saipem 12.000 sta per lasciare le acque di Cipro. Ma questa non deve considerarsi una sconfitta dell’Eni, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:06:00 GMT)TURCHIA vs ENI/ Il vero caos dietro il blocco della piattaforma, di G. SapelliCASO EMA/ Il gioco sporco dell'Europa contro l'Italia, di S. Luciano