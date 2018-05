La tendenza di fare tendenza

“Altezza al quadrato per 18’’. Il Cinderella Weight Challenge fa paura. È l’ultima folle tendenza che ha contagiato le ragazzine di mezzo mondo. Sì - ha a che fare con la principessa Disney ed è davvero spaventosa. Va fermata : La nuova moda che sta conquistando le teenager e che dilaga sui social è molto ma molto preoccupante. Si chiama “Cinderella Weight Challenge” ed è una cosa agghiacciante. Come recita il titolo stesso, la “moda” in questione ha preso spunto dalla principessa Disney Cenerentola che ha un vitino di vespa (abbastanza irreale). In pratica le ragazze seguono diete folli per diventare magre come Cenerentola. La “Cinderella Weight Challenge” usa ...